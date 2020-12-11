Певица Мадонна в свои 62 сделала первое тату и посвятила его детям

Эпатажная певица Мадонна сделала первое в жизни тату. Его она посвятила детям, фото и видео опубликовано на странице артистки в Инстаграме.

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Там же представлен весь процесс создания татуировки — от общения с тату-мастером до конечного результата

Сейчас Мадонне 62 года, и это ее первая татуировка, которая представляет собой надпись LRDMSE — аббревиатура из первых букв имен Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

По инф. rosbalt.ru

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