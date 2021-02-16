Петербуржцы, жившие внутри блокадного кольца, получат соцвыплаты

Петербуржцы, которые жили в годы блокады в Ленинградской области внутри блокадного кольца, получат право на социальные выплаты. Соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга одобрены на сегодняшнем совещании городского правительства.
Как объясняют в Смольном, соцвыплаты сейчас получают только те, кто жил непосредственно на территории блокадного Ленинграда, между тем границы кольца проходили и по территории Ленинградской области. Сегодня границы города и области по сравнению с годами Великой Отечественной войны изменились - в состав Петербурга вошли некоторые бывшие областные территории. Однако их жители, несмотря на то, что тоже защищали Ленинград, страдая от голода и холода, не имеют права на социальную поддержку от города.
В ближайшее время проект будет направлен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. После внесения поправок в соцкодекс горожане, жившие в Ленобласти в пределах блокадного кольца, смогут получать ежемесячную денежную выплату и доплату к пенсии по инвалидности, а также право на льготный проезд в общественном транспорте и оздоровительный отдых за счет городского бюджета. На эти цели в 2021 году выделено 134 миллиона рублей.
Эти меры поддержки аналогичны тем, которые были введены с 1 января 2020 года для "непризнанных блокадников" - тех, кто прожил в осажденном городе меньше четырех месяцев. Сегодня они предоставляются 2066 петербуржцам.
Принадлежность каждого населенного пункта к территории, входившей в блокадное кольцо, будет устанавливаться на основании архивных документов, уточняют в городском правительстве.
По теме:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок
В Великом Новгороде во время раскопок на Торговой стороне был обнаружен дубовый бочонок XV века.
-
«Только семья спасет мир от катаклизмов»: как Игорь Матвиенко настоящую любовь искал
В начале февраля Игорь Матвиенко отметил свой 61-й день рождения. Один из первых героев отечественного шоу-бизнеса сумел прославить немало теперь уже легендарных коллективов, да и в личной жизни, пусть и не сразу, он тоже добился успехов.
-
Петербуржцы, жившие внутри блокадного кольца, получат соцвыплаты
Петербуржцы, которые жили в годы блокады в Ленинградской области внутри блокадного кольца, получат право на социальные выплаты. Соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга одобрены на сегодняшнем совещании городского правительства.
-
В Африке — вспышка лихорадки Эбола. А мира она не угрожает?
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Гвинее представляет риск. Отметим, что в России уже была Эбола. В 1996 и 2004 годах лихорадкой заболели сотрудницы двух закрытых лабораторий, работавших с этим вирусом.
-
День в истории: КамАЗу исполнилось 45 лет
16 февраля 1976 года с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый КамАЗ.
-
Скандал с ЮрКиссом: «Это уже давняя практика — награждать деток близких Путину людей»
Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Журналисты выяснили, что это в общем-то обычная практика — дети близких к Путину людей получают такие награды только так.
-
Украина: депутат устроил поножовщину, услышав русский язык в кафе
Украинский националист Олег Гелевей, бывший депутат Верховной рады, стал участником вооруженной драки в одном из киевских кафе. Причиной оказался русский язык официантки. Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине перешла на национальный язык.
-
Работы в Норильске названы главным проектом прошлого года в компании «Нефтетанк»
В 2020-м году компания «Нефтетанк» стала одним из ключевых участников ликвидации последствий разлива дизеля на ТЭЦ-3 Норильска. В «Нефтетанке» этот вызов назвали одним из главных в ушедшем году. Участие в устранении ЧС в Красноярском крае доказала надежность техники и профессионализм специалистов «Нефтетанка».
-
Депутат от КПРФ объяснила, почему Дроздов и Топилин ушли из ПФР друг за дружкой
Ответственные за пенсионную реформу Максим Топилин и Антон Дроздов ушли в отставку друг за другом. На их место пришел бывший руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Так почему же происходит такая чехарда с кадрами в главном для нас, пенсионеров, ведомстве?
-
Народным артистам закон не писан?.. Михаил Боярский снова задолжал ГИБДД
Михаил Боярский должен 3 тысячи рублей полиции за административное правонарушение, совершенное 30 ноября 2020 года. Информация о неоплаченном штрафе опубликована на сайте петербургского управления ФССП.
-
Видео: немцы повеселились на карнавале с куклами-политиками. И мы улыбнемся!
Пока в России продолжается противостояние между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным, немцы решили повеселиться от души. Они устроили карнавал, и среди кукол оказались главные герои политической сцены. Выглядит это, конечно, курьезно. Но неудивительно - Евросоюз не поддержал решение отправить Навального за решетку и всячески пытается оказать ему поддержку.
-
Кошмар: училка порвала слабослышащему ребенку больное ухо
Серьезный прецедент в одной из школ Бурятии. Там учительница чуть не лишила 10-летнего мальчика слуха. Она знала, что ребенок перенес не одну операцию, и все равно не упустила шанс его за больное ухо оттаскать. Спрашивается - что же это за педагог?!
-
Французы назвали вакцину «Спутник V» геополитической победой России
Благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V» Россия одерживает геополитическую победу. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас в интервью изданию Ouest-France.
-
Находчивость или дурость? Фермер огородил свой участок... надгробиями
Фермер из Хакасии "позаимствовал" на кладбище 14 памятников, чтобы обозначить границы своих владений.
-
Скончался организатор терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» в 1999 году
В исправительной колонии № 27 Приморского края нашли тело осужденного. Погибший — Халид Хугуев, организатор терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в 1999 году.
-
Татьяна Васильева из-за безденежья готова «пойти убирать квартиры и разносить пиццу»
Российская актриса Татьяна Васильева рассказала о своем бедственном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. По ее словам, у нее отменились спектакли и работа в кино.
-
Сын олигарха рассказал, за что получил награду от президента
Певец и сын олигарха Юрий Киселев (ЮрКисс) впервые прокомментировал полученную от президента РФ Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
-
За женщиной, которую силовик ударил в живот, организовали тотальную слежку
За 54-летней Маргаритой Юдиной, которую силовик после митинга 23 января ударил в живот, организовали слежку и контроль. Детей женщины пришлось отправить на конспиративную квартиру, рассказал адвокат Евгений Смирнов.
-
«Госизменник» Сафронов дал первое интервью из «Лефортово»
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, дал интервью «Коммерсанту». Он впервые рассказал о сути обвинений и представил свою версию событий.
-
Балтика покрылась льдом. Вот это да!
В Калининградской области Балтийское море покрылось толстым слоем льда. Такое явление, прямо скажем, можно наблюдать не очень часто, поэтому калининградцы не теряют время зря: успевают делать фотографии на фоне прибрежного льда.