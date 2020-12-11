Петербуржец хотел поцеловать лощадь, а она его за нос — цап!

В Петербурге молодой человек лишился части носа. Инцидент произошел в центре города. (Шутки с животными никогда до добра не доводят, а особенно, в нетрезвом виде. Поэтому, можно сказать, герой этой истории еще малой кровью отделался. - прим. МГ.)

Нетрезвый мужчина стал кормить животное, а потом хотел его обнять. Лошадь не одобрила нежностей и укусила незнакомца за нос.

Пострадавший сейчас находится в больнице. Врачам пришлось наложить несколько швов, кончика носа молодой человек лишился.

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По инф. rosbalt.ru

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