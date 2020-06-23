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Петербурженке выдали пенсию двумя килограммами мелочи
По инф. rosbalt.ru   
23 Июня 2020 г.
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Сотрудники «Почты России» в Петербурге выдали два килограмма пенсии пожилой женщине, сославшись на отсутствие в кассе крупных денег. Ничем иным кроме как издевательством над бедной пенсионеркой это назвать нельзя...

Петербурженке выдали пенсию мелочью общим весом два килограмма

Инцидент произошел 20 июня в отделении на улице Димитрова, 20, корпус 1, во Фрунзенском районе.

Пенсионерка пришла за выплатой в 10 тыс. рублей, но лишь половину этой суммы ей удалось получить бумажными купюрами по 50 рублей.

Оставшиеся 5100 рублей выдавали уже монетами по 1, 2, 5 и 10 рублей. Женщина покорно забрала деньги и ушла, так как накануне ей не удалось получить пенсию вовсе — на почте не было никаких денег.

По инф. rosbalt.ru

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