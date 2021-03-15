Петербургская чиновница: репост Навального — повод для вызова родителей в школу

Слабым школам помогут грантами и кураторами, репост Навального — повод для разговора с родителями, а педагогам лучше не светить свои кубики на животе. Новый председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская рассказала, как петербургские школы переживают пандемию и есть ли среди них безнадёжные.

После многомесячного перерыва комитет по образованию Петербурга обрёл руководителя. Бывшая учительница и экс-замглавы Колпинского района Наталия Путиловская пришла в Смольный, когда накал страстей из-за пандемии и дистанционки в школах начал спадать. Председателю предстоит решать вопросы относительно мирного времени: подтягивать слабые школы, налаживать профориентацию и следить за тем, чтобы педагоги не теряли морального облика.

— Пандемия серьёзно отразилась на образовательном процессе в Петербурге. В комитете анализировали этот год с коронавирусом, проводили работу над ошибками?

— Не уверена, что проблемы, с которыми столкнулись все образовательные системы мира в период пандемии, можно считать ошибками. Но анализ того, как с проблемами справлялось образование Петербурга, конечно, был проведён — еще до меня. В четвертой четверти прошлого года, когда произошёл переход на дистанционное обучение, никто к этому формату не был готов. Образовательные платформы не выдерживали, учителям приходилось искать нужный цифровой материал, осваивать технику. Родители нервничали, потому что не понимали, как ребенок получает необходимые знания. Но за летний период новый опыт переосмыслили — и учебный год выстроили уже более чётко. Родителям дали возможность выбора: остаётся ребенок дома или посещает образовательные учреждения.

— Пандемия вскрыла некоторые проблемы в петербургском образовании, например косность учителей и их слабое владение гаджетами и техникой...

— Я абсолютно не согласна с такой оценкой и учителей в обиду не дам. Наоборот! Родители поняли, насколько важна роль учителя. Конечно, в любой профессии есть косность, но такому учителю лучше в системе образования не работать.

Вчера мы получили результаты рейтинга Рособрнадзора, где Петербург обогнал Москву по качеству образования и занял первое место. Это значит, наши, как вы считаете, косные учителя справились.

— Но педагогам было тяжело, в том числе потому, что не все из них умеют работать с гаджетами...

— Конечно, тяжело: гаджеты развиваются с огромной скоростью. Даже чтобы с 6-го айфона перейти на 12-й — надо учиться. Но не в этом суть, обучиться пользоваться гаджетами может каждый. Это всего лишь инструмент. А вот чему ты будешь ребёнка с помощью этого инструмента учить? Сможешь ли передать ему базовые ценности: отношение к людям, городу, нормы поведения, любить детей и родителей — это и есть задача учителя.

— С сентября в Москве вводилась полноценная дистанционка, в Петербурге обучение продолжалось очно. Можно ли говорить, что наши школы просто не готовы к онлайну?

— Давайте говорить честно: к полноценному дистанционному образованию пока не готов никто. И ещё большой вопрос: нужно ли нам дистанционное обучение в чистом виде? Разве может дистанционка заменить живое общение учителя и ученика? Петербургу удалось удержать очный формат обучения, и это огромное благо для всех — детей, родителей, педагогов. Но для тех, кто был не готов отправлять ребёнка в школу, был предоставлен дистанционный формат. Родители получили право выбора. Воспользовались этим правом 22 тысячи учеников — перешли на смешанный формат, остальных родители отправили в школы.

— После неудачного весеннего опыта можно понять, почему большинство выбрали занятия в классах...

— Весенний опыт и не мог быть удачным — это была вынужденная мера. Если поставить себя на место родителей, то, конечно, большинство из них за то, чтобы дети оставались в надёжных руках педагогов. Родителям нужно работать — пандемия и так финансово подкосила многие семьи. Но если ребёнок остаётся дома один, надо либо нанимать няню, либо привлекать бабушек. Поэтому наша модель смешанного обучения обеспечивает интересы не только детей, но и родителей.

Конечно, в огромной системе были жалобы. Учителя болели, производились замены. Но глобально, я считаю, система образования справилась с задачей.

— Есть мнение о том, что из-за пандемии и дистанционки не вся программа оказалась освоена, дети остались недоученными. Вы с этим согласны?

— Абсолютно нет. В четвертой четверти прошлого года были провалы в освоении образовательных программ — это правда. Но для того, чтобы ликвидировать эти пробелы, в первой четверти нового года в учебные планы были внесены изменения. Когда дети пришли в школу очно, они смогли восполнить знания из курса прошлого года. Рейтинг Рособрнадзора и Всероссийские проверочные работы показали, что уровень качества образования — достойный.

По гуманитарным предметам результаты очень высокие. Чуть пониже качество по естественно-научным предметам, у нас в Петербурге — по физике. Но мы вовремя увидели эту проблему, в учебные планы вносятся коррективы, и на физику особое внимание учителей и методистов уже обращено.

— Какие ещё проблемы в петербургской системе образования вы видите?

— Давайте называть это не проблемами, а задачами, которые нужно решать.

Если говорить про школы, то у нас явно видна дифференциация в качестве их работы. Есть школы, которые много лет дают высочайшие образовательные результаты, а есть учреждения со стабильно низким качеством образования. К таким «условно отстающим» мы относим сегодня 72 школы.

— Что такое низкие результаты? Оценки за ЕГЭ?

— Когда средний балл ЕГЭ, результаты ВПР ниже среднего по городу. У нас разработана целая программа, которая нацелена на выравнивание качества образования в разных школах. Например, 24 школы включены во всероссийский проект по повышению качества образования. За этими школами закреплены кураторы, это, как правило, директора или заместители из успешных школ. Они будут помогать своим коллегам повышать образовательные результаты.

— Из-за чего школы становятся отстающими? Учителя и директора плохо работают?

— Причины отставания могут быть самыми разными — где-то нехватка педагогических кадров, где-то материально-техническая база слабая, где-то система управления неэффективна.

Я допускаю, что не каждая из этих 72 школ своими силами и с помощью куратора сможет справиться с проблемами.

— И что будет с такими школами? Будете увольнять директоров?

— Уволить проще всего. Нет, увольнять никого не будем. Есть старый проверенный способ, который будет применяться в исключительных случаях: отстающую школу присоединяют к успешной. Конечно, они территориально должны близко располагаться. Сложение ресурсов — это всегда плюс к развитию образовательного учреждения, они станут одним юридическим лицом под номером успешной школы.

— Родителям из успешной школы может не понравиться такое соседство.

— Как их это коснётся? Они же останутся на своей площадке.

— Вероятно, будет проведена ротация педагогического коллектива.

— Речь не о ротации, а о том, что наиболее опытные учителя смогут подхватывать классы и параллели из слабой школы, требующие более профессионального подхода.

Сейчас мы готовимся к петербургскому образовательному форуму, в рамках которого планируем объявить как раз несколько проектов, повышающих образовательный уровень школ. Готовим постановление правительства по грантовой поддержке отстающих учреждений, чтобы поддержать их материально-техническую базу, кадровый состав. Каждый школа, участвующая в конкурсе, сможет претендовать на 10 миллионов рублей. В этом году на эти цели из городского бюджета запланировано 200 миллионов, в следующем — 300.

— В грантовом конкурсе смогут участвовать только проблемные школы?

— Именно через этот конкретный конкурс мы сможем поддержать 20 «отстающих» школ. Второй конкурс стимулирует развитие профильных кабинетов и классов. На эти цели выделена субсидия — каждая школа-победитель сможет получить от 10 до 25 миллионов, тут уже смогут участвовать все учреждения.

У нас уже есть социальные партнёры, заинтересованные в создании профильных классов. Это педагогический университет имени Герцена, Политехнический университет, ИТМО, химико-фармацевтический университет, Курчатовский институт. Будущая профессиональная успешность детей — одна из наших глобальных задач.

— Вернёмся к пандемии. И преподаватели, и школьники устали от коронавирусного распорядка. Ожидается смягчение ограничений?

— В феврале на всероссийском совещании с региональными министрами образования я от имени всех моих коллег задала вопрос про смягчение требований Роспотребнадзора. Эта проблема волнует все регионы, которые просили дать возможность принимать решение по снятию отдельных ограничений — в зависимости от ситуации на конкретной территории. В Петербурге стабильное снижение заболеваемости, мы проводим ежедневный мониторинг, болеющих детей у нас сейчас меньше 0,5 %. Ждём решения федерального оперштаба.

— У вас есть страничка в социальных сетях?

— Страничка во «ВКонтакте» есть у комитета по образованию, там 20 тысяч подписчиков, есть сайт комитета, телефоны горячих линий. Я свою страничку создавать пока не готова — не вижу в своём графике возможности выделять на это время. Но мы с коллегами из районных отделов образования стараемся использовать все возможности, чтобы направлять вал обращений от родителей по правильным адресам. Например, ко мне вчера пришла мама: она записалась к руководителю регионального уровня, потому что у неё не получается наладить контакт с классным руководителем. Конечно, я буду помогать каждому обратившемуся, но гораздо эффективнее этот вопрос можно было бы решить на месте. Через страничку директора школы, руководителя районного звена.

— Спрашивая про страничку, я другое имела в виду. Трудно понять сегодняшних школьников, не представляя, что происходит в социальных сетях.

— Это правда, но личная страничка — не единственный способ это понять. К тому же гораздо правильнее, чтобы самочувствие своих учеников понимал их классный руководитель. Он ближе всего — и ему действительно нужно знать, что происходит на страничках своих воспитанников.

— А это зачем?

— Чтобы знать, кто чем дышит. Одно из тяжёлых последствий пандемии — рост числа подростковых суицидов в стране. Дети тяжело переживают санитарные ограничения — они стали меньше двигаться, меньше общаться с друзьями. Тревоги взрослых на них тоже отражаются. И страничка в соцсетях помогает педагогам вовремя увидеть проблему и помочь ребёнку.

— А если учитель увидел на странице картинку из аниме или репост от Навального, как он должен отреагировать?

— Это может быть и индивидуальная работа с ребёнком, и привлечение психолога, социального педагога.

— Вы считаете, из-за картинки надо привлекать психологов?

— Считаю — да. Я видела странички детей, погибших от суицидов, с «Тетрадями смерти», с собственными рисунками-аниме. Для специалиста там картина ясная. Если бы школьный психолог увидел всё это раньше — ребёнка можно было бы спасти. И многих нам удаётся удержать от непоправимого шага.

— Что плохого в картинке?

— Картинки бывают разные, в том числе — и очень плохие. И психика у детей тоже разная. Недавно по горячей линии позвонила девочка — она уже решение почти приняла, насмотревшись таких аниме-историй. Друзей у неё нет, мама занята. И аниме-герой становится лучшим другом. Тревожный признак, если в социальной сети страничка ребёнка закрыта.

— Почему? Вы же не знаете, что у него на закрытой страничке?

— Конечно, и поэтому на такого ребёнка нужно обратить особое внимание. Закрывают странички единицы. Я последние несколько лет работала в районной администрации, где была председателем комиссии по делам несовершеннолетних, работала с социальной службой, с медицинскими организациями и образовательными. Я хорошо представляю систему работы с детьми, требующими особого внимания. Сейчас мы вместе с прокуратурой очень серьёзно анализируем известные нам попытки суицидов. И конечно, вырабатываем дополнительные меры и шаги, чтобы детям помогать.

— А репост Навального — это тоже повод для разговора учителя с учеником?

— Это повод для разговора с родителями. Может быть, это позиция семьи, а может быть, этого ребенка начинают недобросовестные политики использовать в своих целях. Пока школьник не станет взрослым и зрелым человеком, как он может разобраться в политических играх?

— У вас есть дети?

— У меня взрослый сын и внучке 4 с половиной года.

— А вы со своей внучкой какие мультики смотрите?

— Внучка любит свинку Пеппе. Но кроме того, она занимается в разных кружках, и танцует, и поёт, и в театральном. С удовольствием ходит на все занятия.

— Когда ваша внучка подрастёт, если она заинтересуется политикой, какими словами вы ей объясните, что происходит? Был же случай, когда в Петербурге задержали на митинге 11-летнюю девочку.

— Самое главное — с ребёнком нужно в принципе разговаривать. Обо всём.

— Вы заходите в комнату, она смотрит ролики Навального, и...

— Надеюсь, к тому времени, когда подрастёт моя внучка, о роликах Навального уже успеют забыть.

— Звучит мрачно, учитывая, что Навальный сейчас в колонии...

— Нельзя втягивать детей в политику.

— Вам не кажется, что однозначный запрет, наоборот, только подогревает интерес, особенно среди подростков?

— Школьники должны понимать, что существует закон. Что есть мероприятия согласованные, а есть — не согласованные. И ребёнок должен четко понимать, что если мероприятие не согласовано, то в нём участвовать нельзя. Это нарушение действующего законодательства. А школа учит детей быть законопослушными гражданами своей страны. Это не школьный запрет — это закон страны, в которой ты живёшь.

— На ваш взгляд, учитель имеет право на личную жизнь в социальных сетях? Может педагог выкладывать фото в купальнике?

— Не только педагог, а любой человек имеет право на личную жизнь. Но она и называется — «личная». Но если ты личное выкладываешь на просмотр широкой общественности — это уже фактически общественная позиция. Это касается не только педагога. Если ты фотомодель и рекламируешь белье или купальники — это твоя профессия, и это нормально. Но если тебя на вечеринке засняли не совсем в адекватном состоянии — это уже проблема для твоей репутации. А для педагога репутация — часть профессии.

По инф. fontanka.ru

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