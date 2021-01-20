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Петербург: куда можно сдать ненужные вещи в хорошем состоянии?

По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
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В Санкт-Петербурге появился благотворительный сервис «БлагоДаря», куда можно сдать ненужные вещи в хорошем состоянии.

В Петербурге заработал благотворительный сервис «БлагоДаря»

Сервис принимает одежду, технику, негабаритную мебель, мелкий спортивный инвентарь, украшения, аксессуары и предметы домашнего декора. Главное условие — все должно быть в состоянии, пригодном для дальнейшего использования.

«Для того чтобы помочь, нужно, в первую очередь, желание это сделать. Оглянитесь вокруг — какую вещь вы можете пожертвовать? Все остальное мы сделаем сами — заберем „из рук в руки“, найдем способ скорейшей продажи, а деньги с продажи передадим в любой благотворительный фонд — по желанию дарителя вещи», — рассказали представители сервиса.

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Если же даритель не называет конкретный фонд, денежная помощь отправляется в «фонд месяца» — в январе таким, например, стал «РазДельный сбор».

Принести вещи можно в благотворительный магазин на улице Пестеля, 17/25 или оставить заявку на сайте сервиса. Так, за декабрь 2020 года на благотворительность сервис перечислил 308 тыс. 473 рубля. Помощь получили приюты для животных «Брошенный ангел», «Потеряшка» и «Ржевка», благотворительный фонд AdVita, который помогает людям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, благотворительные организации «Родительский мост» и «Я тебя слышу».

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По инф. rosbalt.ru

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