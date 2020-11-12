ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Петербург: Давно хотели избавиться от хламья? Вам помогут!

По инф. rosbalt.ru   
12 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.

В Петербурге заработал бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей

Сотрудники «Свалки» готовы вывезти вещи из квартиры или офиса и отправить их в благотворительный магазин эко-проекта. Большинством вещей смогут воспользоваться другие люди, а часть прибыли от продаж организаторы направят на социальные проекты.

В «Свалку» можно сдать книги, светильники, кухонную утварь, технику, в том числе нерабочую. Принимаются стулья, столы, трюмо, зеркала и полки. Если на предметах мебели присутствуют потертости, сломаны петли или есть другие изъяны, ее все равно примут. В магазин отвезут и одежду, пригодную для повторной носки — без дыр и пятен. Все вещи должны быть пригодны для дальнейшего использования. Авторы эко-проекта подчеркивают, что не принимают диваны с пятнами, дырками и запахом, битую посуду и книги с вырванными страницами.

Вещи в «Свалку» можно привезти и самостоятельно — за товар удастся получить «свалкорубли», которые в магазине можно потратить на различные товары. За большой пакет вещей покупателю начисляют 100 единиц.

  • Другие полезные советы на самые разные случаи жизни - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 