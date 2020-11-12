Петербург: Давно хотели избавиться от хламья? Вам помогут!

В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.

Сотрудники «Свалки» готовы вывезти вещи из квартиры или офиса и отправить их в благотворительный магазин эко-проекта. Большинством вещей смогут воспользоваться другие люди, а часть прибыли от продаж организаторы направят на социальные проекты.

В «Свалку» можно сдать книги, светильники, кухонную утварь, технику, в том числе нерабочую. Принимаются стулья, столы, трюмо, зеркала и полки. Если на предметах мебели присутствуют потертости, сломаны петли или есть другие изъяны, ее все равно примут. В магазин отвезут и одежду, пригодную для повторной носки — без дыр и пятен. Все вещи должны быть пригодны для дальнейшего использования. Авторы эко-проекта подчеркивают, что не принимают диваны с пятнами, дырками и запахом, битую посуду и книги с вырванными страницами.

Вещи в «Свалку» можно привезти и самостоятельно — за товар удастся получить «свалкорубли», которые в магазине можно потратить на различные товары. За большой пакет вещей покупателю начисляют 100 единиц.

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По инф. rosbalt.ru

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