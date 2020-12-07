Песков обиделся на россиян, которые плохо относятся к чиновникам

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова задела информация о том, что 61% россиян негативно оценивает работу чиновников. Представитель Кремля прокомментировал данные очередного опроса Фонда общественного мнения.

«Мне как чиновнику такое обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в большинстве своем — это люди, которые работают много, честно, на благо страны, достойно выполняют свои функции», — заявил Песков.

Он допустил, что есть и «плохие чиновники», которые плохо работают. «От этого и создается, неверное, ощущение», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на негативную оценку, 65% респондентов хотели бы, чтобы их дети работали чиновниками.

На вопрос, что нужно делать с негативным отношением к чиновникам, он ответил, что нужно совершенствовать свою работу.

Опрос ФОМ проводился по телефону с 27 по 29 ноября. В нем приняли участие 1 тыс. респондентов со всей России. Из них 34% заявили, что сегодня чиновники работают хуже, чем 15-20 лет назад, а еще 27% заявили, что работа чиновников не улучшилась с тех пор. Положительно оценили деятельность представителей власти лишь 26%.

При этом две трети (69%) россиян признали, что чиновником быть престижно. Трудной эту работу сочли 57% опрошенных. А 55% сказали, что не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником. Больше половины участников опроса (56%) считают, что их жизнь сильно зависит от решений госслужащих. Подавляющее большинство (83%) выступает за то, чтобы чиновников в стране было меньше.

Еще о любопытных результатах опросов общественного мнения - по ссылке.

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Polit.ru

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