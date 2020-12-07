Песков обиделся на россиян, которые плохо относятся к чиновникам

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова задела информация о том, что 61% россиян негативно оценивает работу чиновников. Представитель Кремля прокомментировал данные очередного опроса Фонда общественного мнения.
«Мне как чиновнику такое обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в большинстве своем — это люди, которые работают много, честно, на благо страны, достойно выполняют свои функции», — заявил Песков.
Он допустил, что есть и «плохие чиновники», которые плохо работают. «От этого и создается, неверное, ощущение», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он обратил внимание на то, что, несмотря на негативную оценку, 65% респондентов хотели бы, чтобы их дети работали чиновниками.
На вопрос, что нужно делать с негативным отношением к чиновникам, он ответил, что нужно совершенствовать свою работу.
Опрос ФОМ проводился по телефону с 27 по 29 ноября. В нем приняли участие 1 тыс. респондентов со всей России. Из них 34% заявили, что сегодня чиновники работают хуже, чем 15-20 лет назад, а еще 27% заявили, что работа чиновников не улучшилась с тех пор. Положительно оценили деятельность представителей власти лишь 26%.
При этом две трети (69%) россиян признали, что чиновником быть престижно. Трудной эту работу сочли 57% опрошенных. А 55% сказали, что не хотели бы, чтобы их ребенок стал чиновником. Больше половины участников опроса (56%) считают, что их жизнь сильно зависит от решений госслужащих. Подавляющее большинство (83%) выступает за то, чтобы чиновников в стране было меньше.
Еще о любопытных результатах опросов общественного мнения - по ссылке.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова задела информация о том, что 61% россиян негативно оценивает работу чиновников. Представитель Кремля прокомментировал данные очередного опроса Фонда общественного мнения.
Музей был основан в 1764 году, когда императрица Екатерина II приобрела у берлинского купца коллекцию произведений живописи, собранную им для прусского короля Фридриха II. После поражения Пруссии в Семилетней войне монарх отказался от покупки.
По данным опроса ВЦИОМ, граждане России придерживаются мнения, что возраст старости наступает в 62 года. При этом в исследовании подчеркивается, что «в разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость».
Правительство РФ расширило категории медработников, которые могут получать единовременные выплаты при переезде в закрытые города (ЗАТО). А в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере размер компенсаций таким медикам будет удвоен.
У легендарного телеведущего Николая Дроздова заподозрили коронавирус. У Николая Николаевича поднялась температура, появились насморк и кашель. Врачи, осмотрев звездного пациента, настаивали на госпитализации. Но Дроздов ехать в больницу наотрез отказался.
Ученые Гарвардской медицинской школы омолодили глаза пожилых мышей и восстановили зрение. Если последующие эксперименты, в том числе на разных животных, окажутся успешными, то с помощью новой технологии смогут лечить разные возрастные заболевания человека.
Мошенники придумали новый способ дурить клиентов банка. Они сообщают им о якобы возникших долгах за услуги ЖКХ за время изоляции и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о транзакциях.
Непростое дело с имуществом покойного Алексея Баталова продолжает развиваться. Вдова актёра попалась на удочку к, предположительно, мошенникам Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной, которых очень заинтересовала большая дача звезды.
Регионы России готовы к прививочной кампании против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что все условия для вакцинации «должны быть созданы». Также премьер напомнил, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.