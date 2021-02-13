Первая жалоба из России на приговор за фейки о коронавирусе поступила в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России из-за приговора жительнице Перми, которой летом 2020 года дали 300 часов обязательных работ за фейки о коронавирусе. Об этом сообщил адвокат женщины Ирина Хрунова из правозащитной группы «Агора».

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Как писала «Медиазона» в июле прошлого года, суд Перми вынес решение в отношении местной жительницы, которая в социальной сети «ВКонтакте» администрировала сообщество «Нет самоизоляции». Женщину признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации. По версии следствия, она призывала горожан нарушать объявленный режим самоизоляции, гулять без масок и перчаток, обосновывая это их законным правом.

Кроме того, пермячке вменили отрицание существования COVID-19: в комментариях она заявляла, что пандемия «раздута СМИ» для устрашения граждан. Потерпевшими по уголовному делу признаны администрация края и региональный Минздрав.

По словам Хруновой, приговор пермского суда нарушает 53 статью Конвенции о правах человека. «Во-первых, ее приговорили за пост в соцсетях несколько неправильный — она не является светилом в области медицины, чтобы к ней прислушивались миллионы людей. Во-вторых, мы говорили, что ее комментарий не отрицает эпидемию коронавируса, не призывает к нарушению закона. Он нейтральный», — пояснила адвокат.

После апрельских постов пермячки «ВКонтакте» ее пригласили в полицию, а затем возбудили уголовное дело. Причиной для этого было заявление некого Вадима Вальета. По данным издания, позже сотрудник пермского центра «Э» Иван Куриляк подал рапорт, что человека с таким именем не существует.

Несмотря на это была инициирована проверка, следователи провели обыски у женщины, ее родителей, родителей ее бывшего мужа, проведено около 15 экспертиз. Как рассказала женщина, «В полиции мне сразу сказали, что это дело станет показательной поркой».

По инф. rosbalt.ru

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