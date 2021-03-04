Пересчёт пенсий работающим пенсионерам и пересмотр накоплений – новое от Госдумы

Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, снимающий ограничение в три балла на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, а сами пенсионные накопления, по мнению рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений, должны позиционироваться как долгосрочные сбережения россиян, а не как инвестиции на фондовом рынке.

Трудовая пенсия россиян состоит из страховой и накопительной частей. В законопроекте речь идёт об основной из них — страховой. В неё входит 22% от зарплаты работника, которые перечисляет в Пенсионный фонд работодатель. Размер страховой пенсии определяют пенсионные баллы, которые зависят от рабочего стажа, зарплаты и возраста выхода на пенсию.

Такие баллы рассчитываются по специальной формуле исходя из заработка. Соответственно, чем выше зарплата, тем больше будущий пенсионер получит баллов, при этом их максимальная сумма за год — 9,57. Стоимость одного балла каждый год устанавливает и индексирует правительство. Например, в 2019 году он стоил 87,24 рубля, в 2020-м — 93,00 рубля, в этом году — 98,86 рубля.

Авторы документа напомнили, что с 2015 года действует Федеральный закон, по которому работающие пенсионеры могут «заработать» три балла за год вместо максимальных 10, а пенсионеры, формирующие пенсионные накопления — 1,875.

Как отмечают разработчики, с учётом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов для них тот же, что у тех, кто ещё не вышел на пенсию.

Кроме этого, с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, что дважды ограничивает им размер выплат.

В связи с этим разработчики документа предлагают снять ограничения в три балла и рассчитывать страховую пенсию и долю страховой пенсии по старости исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Это будет означать, что за год работающему пенсионеру могут увеличить пенсию не на 297 рублей, а на 946.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина в Минтруде подготовили предложения по ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство 1 февраля направило доклад в Кремль. По подсчётам аналитиков, на возобновление указанных индексации понадобится примерно 200 миллиардов рублей в год.

Индексировать выплаты пенсий работающим пенсионерам прекратили в 2016 году — это было необходимо для уменьшения дефицита ПФР. В настоящее время на рассмотрении Госдумы три законопроекта об индексации пенсий. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, работа над этим вопросом продолжается — эта тема важная.

Как сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, точные сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам назвать пока нельзя, однако вопрос может быть решён уже в новом бюджетном цикле.

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Также отметим, что 10 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий пенсионерам одалживать свободные средства российским компаниям через Московскую биржу под проценты выше, чем сейчас предлагают банки.

«В ходе обсуждения было особо отмечено, что позиционироваться пенсионные накопления должны как долгосрочные сбережения граждан, а не как инвестиции на фондовом рынке, приоритетом должна быть защищенность этих сбережений и во вторую очередь доходность», — рассказал глава рабочей группы Дмитрий Скриванов.

По словам депутата, участники дискуссии высказали мнение, что на данном этапе чрезвычайно важна консолидация самих пенсионных фондов и сейчас созрели предпосылки для консолидации отрасли в рамках одной саморегулируемой организации.

Члены рабочей группы также отметили перспективность перехода к расчету переменной части вознаграждения негосударственных пенсионных фондов — success fee — от реального дохода фонда.

По инф. Парламентской газеты

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