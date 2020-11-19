Переболевший коронавирусом Борис Джонсон снова ушел на самоизоляцию

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь проверили на наличие коронавирусной инфекции. Как пишет The Guardian, тест показал отрицательный результат.

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Однако пока он останется в изоляции, отметили в его офисе на Даунинг-стрит, 10.

Напомним, Джонсон переболел COVID-19 весной. Он заразился в конце марта, в начале апреля ему потребовалась госпитализация, несколько он дней провел в отделении интенсивной терапии. А 15 ноября Джонсон вновь изолировался, потому что больше получаса общался с депутатом-консерватором, у которого потом нашли коронавирус.

По инф. rosbalt.ru

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