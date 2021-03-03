Пенсионный возраст не снизят, но дадут шанс уйти досрочно: что нового в пенсионном законодательстве

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Правительство не одобрило закон о снижении пенсионного возраста, назвав это «дополнительными расходами», военные и полицейские, отслужившие в Южной Осетии, смогут выбирать, какую получать пенсию — российскую или южноосетинскую, а федерация независимых профсоюзов России согласовала проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования при сохранении за сотрудником места и зарплаты.
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости до 61 года для мужчин и 56 лет для женщин.
Напомним, Иконников предлагал изменения в пенсионное законодательство, предусматривающие снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно. Также было предложено снижение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию: с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно, снижение требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости: с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года соответственно.
В заключении комиссии сказано, что необходимость поправок «не подтверждается статистическими данными» и анализом действующих правовых норм. Кроме того, согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, пишет комиссия. При этом закон не содержит норм, определяющих источники и порядок финансирования, что не соответствует требованиям Бюджетного кодекса.
На пленарном заседании Совета Федерации 3 марта планируют рассмотреть соответствующий закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности граждан, уволенных из министерств обороны и МВД обеих стран.
Речь идёт об уволенных военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел (только гражданах РФ), ставших инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, в связи с прохождением военной службы на территории Южной Осетии. Соглашение было подписано 17 марта 2020 года в Москве. Реализация документа затронет граждан РФ, проживающих по большей части на территории Южной Осетии, отмечал первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. Уполномоченные органы с обеих сторон готовы к реализации этого соглашения, добавил он.
«Это совершенно штатная ситуация, продолжение создания и оформления правовой базы наших межгосударственных отношений. Здесь очевидна и гуманитарная составляющая, решение проблем, связанных с социальной защищённостью сотрудников Минобороны и МВД», — отметил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Ранее Минтруд направил в кабмин проект о досрочном выходе на пенсию ряда работников. Согласно документу, в стаж, который даёт право на досрочную пенсию, включат периоды профобучения и дополнительного профессионального образования сотрудников, включая время обучения на курсах повышения квалификации, во время которых за ним сохраняется рабочее место и зарплата, а работодатели отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование.
Со ссылкой на письмо заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трёхсторонней комиссии Нины Кузьминой, сообщается, что сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, согласовывает проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665», разработанный в целях урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Сейчас в такой стаж включаются только те периоды работы, которые выполняются сотрудником постоянно в течение полного рабочего дня.
Правительство не одобрило закон о снижении пенсионного возраста, назвав это «дополнительными расходами», военные и полицейские, отслужившие в Южной Осетии, смогут выбирать, какую получать пенсию — российскую или южноосетинскую, а федерация независимых профсоюзов России согласовала проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования при сохранении за сотрудником места и зарплаты.
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