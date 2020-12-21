Пенсионеров-предпринимателей освободят от страховых взносов

Пенсионеров-индивидуальных предпринимателей предлагают освободить от уплаты страховых взносов, если они приостановили деятельность от полугода до года и не получали дохода от бизнеса.

Пенсия — не для отчислений

Сейчас Налоговый кодекс уже освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов в определённые периоды. Например, им не надо делать отчисления в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медстрахования за время, когда они служат по призыву, находятся в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет и в некоторых других случаях. Чтобы воспользоваться таким правом, предприниматели должны подать заявление в налоговый орган и предоставить подтверждающие документы.

При этом в законодательстве нет оснований, чтобы освободить от уплаты взносов пенсионера-предпринимателя за период, когда он не мог вести дела по объективным причинам: например, он болел или должен был находиться на самоизоляции и соблюдать ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, отметила заместитель председателя Комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко. «Учитывая то, что в период обязательной изоляции пожилые предприниматели от своего бизнеса ничего не заработали, оплатить обязательные взносы они смогут только за счёт единственного для них на сегодня дохода — пенсии, размер которой у многих предпринимателей-пенсионеров не превышает прожиточный минимум», — отметила депутат.

За 2020 год индивидуальным предпринимателям, если их доход не более 300 тысяч рублей, нужно будет заплатить в страховые фонды 32 448 рублей. Некоторые бизнесмены могут воспользоваться отсрочкой, которая предусмотрена для малого и среднего бизнеса в связи с пандемией. Но это возможность доступна только тем, кто работает в отраслях, признанных наиболее пострадавшими из-за коронавируса, например в гостиничном бизнесе или в сфере дополнительного образования.

Если же взносы не уплатить, надзорные органы должны взыскать задолженность и неустойку за просрочку в принудительном порядке. Это скажется на благосостоянии граждан и, кроме того, увеличит нагрузку на налоговые органы, считает автор законодательной инициативы.

Поэтому депутат предложила расширить перечень оснований для временного освобождения от страховых взносов и прописать особые условия для пенсионеров-предпринимателей, которые не нанимают работников. Если они приостановят свою деятельность в заявительном порядке на срок от полугода до года и не будут получать в это время доходы от предпринимательства, им не нужно будет платить страховые взносы за этот период.

Новшество не приведёт к злоупотреблениям, отметила парламентарий. Чтобы не допустить ситуаций, когда бизнес начнут переписывать на пенсионеров ради льготы, порядок приостановления пенсионерами предпринимательской деятельности определит Правительство, а освобождение от уплаты будет носить временный характер, поясняет депутат.

По мнению Натальи Костенко, законопроект также будет способствовать стимулированию пенсионеров заниматься предпринимательством. 14 декабря депутат направила свои поправки в Налоговый кодекс и Закон «О страховых пенсиях» на согласование во фракцию «Единая Россия», а после получения заключения планирует внести документ в Госдуму.

Пенсионерам предлагают стать самозанятыми

Идею коллеги поддержал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Пенсионер — индивидуальный предприниматель является застрахованным лицом. Но учитывая, что работающим пенсионерам выплачивают пенсию без учёта индексации, абсолютно логично было бы освободить их от взносов», — сказал он.

В то же время он порекомендовал пенсионерам — индивидуальными предпринимателям по возможности перерегистрироваться и стать самозанятыми. Тогда они смогут продолжить легально вести свой бизнес и при этом не платить страховые взносы, если нет доходов, так как самозанятые платят фиксированный налог в виде процента от профессионального дохода. Ещё один плюс — самозанятые пенсионеры приравнены к неработающим и получают индексированную пенсию, добавил депутат.

Пользоваться разными режимами налогообложения посоветовал и зампред Комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов. Например, кроме налога на профессиональный доход, можно приобрести налоговый патент, который позволяет пересчитать сумму налога, если прекратить предпринимательскую деятельность досрочно. «Тем более патент можно взять на месяц, два, три», — сказал депутат.

Что касается самого законопроекта, в нём не хватает расчётов, отметил он. Парламентарий пояснил, что новая льгота приведёт к выпадающим доходам Пенсионного фонда и фонда ОМС, их придётся восполнять из федерального бюджета, который формируется из налогов граждан, а из финансово-экономического обоснования к инициативе не понятно, о каких суммах идёт речь. «Если расчётов не будет, то правительство не даст положительное заключение», — спрогнозировал он. Кроме этого, любой предприниматель ведёт своё дело на свой страх и риск, а разделение предпринимателей-пенсионеров и остальных бизнесменов может создать неконкурентные условия, добавил он.

В то же время граждане, о которых идёт речь в инициативе, действительно могут оказаться в тяжёлой ситуации, потеряв имущество и накопления в результате судебных споров, признал депутат. Но поддерживать их он предложил другим путём — сначала провести расчёты, чтобы понять, сколько людей могут оказаться в таком положении, а потом продумать варианты адресной помощи.

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По инф. Парламентской газеты

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