Пенсионеры Белоруссии делятся секретами долголетия: надо смотреть на мир с радостью!

Феномен долголетия уже несколько лет включен в одно из приоритетных исследований белорусских ученых. Так, в Синеокой к началу нынешнего лета зарегистрировано больше 40 тысяч пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, а 428 человек уже перешагнули столетний рубеж.
Кстати, местные источники напоминают, что на начало текущего года только в Минске проживало 6567 мужчин и женщин, перешагнувших девяностолетний рубеж. Правда, среди белорусских долгожителей более 90 процентов женщин, а сильный пол по этому показателю пока значительно уступает лучшей половине человечества.
Следует пояснить, что Беларусь по этому показателю не выделяется на фоне общемирового тренда. Практически во всех странах мира, пояснила Жилевич, наибольшая продолжительность жизни наблюдается у женщин.
И хотя ученые продолжают спорить о причинах такого явления, существует гипотеза, согласно которой достигать преклонных лет им помогают более «развитые коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать близкие отношения с людьми, меньшая конфликтность и более пристальное внимание к своему здоровью на протяжении всей жизни».
По данным эксперта, больше всего долгожителей проживает в Витебской области. Причем, наибольшее их число зафиксировано среди сельского населения. Как правило, «это люди крепкой закваски, которые привыкли к постоянному физическому труду, свежему воздуху и натуральному питанию», — добавила специалист.
В центре активного долголетия, сообщила она, проводили опрос среди людей, которым исполнилось больше ста лет. Ученых интересовало, в частности, о чем жалеют ветераны на склоне лет, что считают самым важным в жизни и какие советы хотели бы дать молодежи, чтобы продлить активную жизнь.
Все опрошенные с горечью констатировали, что «недостаточно часто общались с родными и близкими, не успели сказать им всех добрых слов». А объединяет долгожителей позитивный взгляд на окружающий мир и жизненная активность. Что же касается пожеланий молодому поколению, то совет был един: «надо постоянно трудиться, и тогда старости за вами не угнаться», — резюмировала Людмила Жилевич.
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