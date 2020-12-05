Пенсионный фонд объяснил, какие выплаты положены инвалидам

Граждане с инвалидностью получают в Пенсионном фонде три вида пенсии: страховую, государственную и социальную, рассказали в ведомстве.

Страховая пенсия полагается тем, кто проработал хотя бы один день, а значит имеет страховой стаж. В среднем ее размер составляет 9,8 тысячи рублей. Такую пенсию получают более 2 млн человек.

Социальная пенсия по инвалидности назначается тем, кто никогда не работал, в большинстве своем — это инвалиды с детства. Средний размер этой пенсии — 10,6 тысячи рублей.

Гражданам, которые стали инвалидами в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф, выплачивается государственная пенсия по инвалидности. Сегодня такую пенсию получает 41 тысяча инвалидов, а ее средний размер составляет 13,2 тысячи рублей.

В Пенсионном фонде также уточнили, что получатели страховой и социальной пенсии по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимого стажа и пенсионных коэффициентов, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Всего различные выплаты по инвалидности сегодня получают почти 12 млн россиян, из которых 57% — женщины и 43% — мужчины. Число граждан с инвалидностью увеличивается с возрастом. Так, 6,9 млн человек, которым присвоена та или иная группа нетрудоспособности — это граждане люди старше 60 лет. Примерно 10,9% признаны инвалидами с детства.

Еще полезные заголовки для людей с ограниченными возможностями - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...