Патриарх Кирилл завел страничку в «Одноклассниках»

Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в соцсети «Одноклассники». Создание аккаунта совпало с днем рождения предстоятеля Русской православной церкви — 20 ноября ему исполнилось 74 года.

В своей первой заметке на странице патриарх рассказал, что в школе ему как сыну священника нередко приходилось отстаивать свою веру в спорах с учителями и другими учениками. А сейчас люди могут свободно отстаивать свою точку зрения в соцсетях, отметил глава РПЦ.

«К сожалению, нередко это приводит к распространению негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и Церкви, напоминая мне порой ту неправду, с которой я сталкивался еще в советское время», — говорится в заметке.

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Патриарх призвал пользователей соцсетей из числа единоверцев помнить, что отношение общества к вере и Церкви зависит и от их поведения в интернете тоже.

В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считают создание официальной страницы патриарха «важным элементом присутствия предстоятеля Русской церкви в медийном пространстве».

Аккаунт будет вести патриаршая пресс-служба. В нем будут публиковать цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты.

Это не первая страница патриарха Кирилла в соцсетях и не первый проект, который РПЦ и «Одноклассников», добавил Легойда. Аналогичные аккаунты давно есть в Facebook и во «ВКонтакте». А в «Одноклассниках» действует группа «Поговори со священником», где священнослужители отвечают на вопросы верующих с помощью голосовых и видеозвонков.

Polit.ru

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