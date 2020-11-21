Патриарх Кирилл завел страничку в «Одноклассниках»

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в соцсети «Одноклассники». Создание аккаунта совпало с днем рождения предстоятеля Русской православной церкви — 20 ноября ему исполнилось 74 года.
В своей первой заметке на странице патриарх рассказал, что в школе ему как сыну священника нередко приходилось отстаивать свою веру в спорах с учителями и другими учениками. А сейчас люди могут свободно отстаивать свою точку зрения в соцсетях, отметил глава РПЦ.
«К сожалению, нередко это приводит к распространению негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и Церкви, напоминая мне порой ту неправду, с которой я сталкивался еще в советское время», — говорится в заметке.
Патриарх призвал пользователей соцсетей из числа единоверцев помнить, что отношение общества к вере и Церкви зависит и от их поведения в интернете тоже.
В синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считают создание официальной страницы патриарха «важным элементом присутствия предстоятеля Русской церкви в медийном пространстве».
Аккаунт будет вести патриаршая пресс-служба. В нем будут публиковать цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты.
Это не первая страница патриарха Кирилла в соцсетях и не первый проект, который РПЦ и «Одноклассников», добавил Легойда. Аналогичные аккаунты давно есть в Facebook и во «ВКонтакте». А в «Одноклассниках» действует группа «Поговори со священником», где священнослужители отвечают на вопросы верующих с помощью голосовых и видеозвонков.
Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в соцсети «Одноклассники». Создание аккаунта совпало с днем рождения предстоятеля Русской православной церкви — 20 ноября ему исполнилось 74 года.
Очень трогательная бабушка-блогер имеет свою страничку в приложении Instagram. Пенсионерку Юлию Алешичеву зарегистрировал на этой интернет-площадке ее внук Ян, который открыл аккаунт и размещает посты. Женщина очень любит вышивать, и благодаря соцсети мир может увидеть интересные работы мастерицы.
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Все, что касается создания, ведения, развития и поддержки сайтов требует скрупулезного изучения. Но разрабатываются и, конечно, уже существуют такие решения, которые могут облегчить эту работу. Решения адаптированы и для не продвинутых и для не очень продвинутых пользователей. Например, зачем может пригодиться WordPress? Стоит знать, что это отличная система управления контентом (значимым либо содержательным наполнением любого ресурса). Появился данный продукт в далекой Америке в 2003 году.
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