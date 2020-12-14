Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей храмов обратиться с призывом к клирикам и прихожанам, переболевшим COVID-19, стать донорами плазмы крови.

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Эта просьба предстоятеля Русской православной церкви продиктована тем, что одним из наиболее эффективных способов лечения людей, инфицированных коронавирусом и переносящих инфекцию в тяжелой форме, является переливание плазмы крови. Для этих людей переливание плазмы крови иногда является последней надеждой на выздоровление.

Также на приходских информационных стендах и сайтах храмов предстоятель Русской православной церкви благословил размещать специальные плакаты с необходимой информацией об участии в данной акции.

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