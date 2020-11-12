Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли 11 ноября на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.
«Важно было открыть это место для того, чтобы все, кто любит и помнит Элину Авраамовну, могли приходить сюда… Это человек, который служил больше полувека людям. Трудно себе представить, какой вклад она внесла. Помню в детстве ее появление на сцене, когда секунда, и зал вздыхает, увидев ее. Это аплодисменты, радость зрителей, которые ее просто увидели. Теперь для ее поклонников и новых зрителей, которые воспитываются на классике, золотой коллекции отечественного кинематографа, будет место, куда можно будет прийти, вспомнить ее и положить цветы», — приводит слова Ольги Любимовой ТАСС.
Артист Малого театра Виктор Низовой напомнил, что Элина Быстрицкая еще при жизни стала легендой. «Очень был светлый человек, добрый и надежный. Да, она была властная, строгая, недоступная, но все же подпускала к себе некоторых людей», — сказал он и добавил, что Элина Авраамовна очень любила Малый театр.
Авторами памятника из белого мрамора стали братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян. По признанию Микаэля Согояна, для них это было большой честью. Над монументом они работали больше года.
Элина Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.
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Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище
Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли 11 ноября на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.
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