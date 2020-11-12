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Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище
По инф. Российской газеты   
12 Ноября 2020 г.
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Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли 11 ноября на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.

Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище

«Важно было открыть это место для того, чтобы все, кто любит и помнит Элину Авраамовну, могли приходить сюда… Это человек, который служил больше полувека людям. Трудно себе представить, какой вклад она внесла. Помню в детстве ее появление на сцене, когда секунда, и зал вздыхает, увидев ее. Это аплодисменты, радость зрителей, которые ее просто увидели. Теперь для ее поклонников и новых зрителей, которые воспитываются на классике, золотой коллекции отечественного кинематографа, будет место, куда можно будет прийти, вспомнить ее и положить цветы», — приводит слова Ольги Любимовой ТАСС.

Артист Малого театра Виктор Низовой напомнил, что Элина Быстрицкая еще при жизни стала легендой. «Очень был светлый человек, добрый и надежный. Да, она была властная, строгая, недоступная, но все же подпускала к себе некоторых людей», — сказал он и добавил, что Элина Авраамовна очень любила Малый театр.

Авторами памятника из белого мрамора стали братья-скульпторы Микаэль и Ваге Согоян. По признанию Микаэля Согояна, для них это было большой честью. Над монументом они работали больше года.

Элина Быстрицкая ушла из жизни 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.

А вот что еще можно почитать о великой артистке:

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