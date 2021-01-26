«Отталкивает людей от религии своей клеветой»: РПЦ пригрозила отлучить Кураева от церкви

Протодиакону Андрею Кураеву грозит отлучение от церкви, если он продолжит свою деятельность. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, Кураев «отталкивает многих от религии своей клеветой на церковь».

«То, что он лишился святого сана, — это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от церкви», — предупредил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в декабре епархиальный суд Московской городской епархии лишил Кураева сана. Такое решение было принято в связи с тем, что протодиакон оскорбил в своем блоге умершего протоиерея Александра Агейкина. Кроме того, в заявлениях Кураева усмотрели «хулу на церковь». Сам он потребовал пересмотреть свое дело.

Клевета ли то, в чем обвиняют протодиакона Кураева? Надо заметить, что высказывания Кураева всегда очень резонны, они четко по делу объективно описывают то, что происходит в церковном мире, особенно тогда, когда речь касается весьма скандальных случаев. Только вот нравится это, увы, не всем. Напомним наши заголовки о высказываниях протодиакона:

По инф. rosbalt.ru

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