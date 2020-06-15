От коронавируса скончался брат губернатора Хабаровского края

В больнице скончался госпитализированный с коронавирусом Вячеслав Фургал — брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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67-летний депутат законодательной думы Хабаровского края поступил в медучреждение в мае. У него нашли двустороннюю пневмонию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его жизнь врачи не смогли.

Фургал был членом ЛДПР, возглавлял комитет Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию.

По последним данным, в России более 511 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 7 тыс. пациентов скончались.

По инф. rosbalt.ru

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