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От коронавируса скончался брат губернатора Хабаровского края
|По инф. rosbalt.ru
|15 Июня 2020 г.
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В больнице скончался госпитализированный с коронавирусом Вячеслав Фургал — брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
67-летний депутат законодательной думы Хабаровского края поступил в медучреждение в мае. У него нашли двустороннюю пневмонию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его жизнь врачи не смогли.
Фургал был членом ЛДПР, возглавлял комитет Законодательной думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию.
По последним данным, в России более 511 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 7 тыс. пациентов скончались.
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