Оскорбленного Навальным ветерана признали потерпевшим

94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко признали потерпевшим по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального.

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«Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны И. С. Артеменко признан потерпевшим», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, Навальный разместил видео о поправках в Конституцию в соцсетях с ложными и порочащими ветерана сведениями. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»). Санкция статьи грозит штрафом в размере до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 22 апреля на неопределенную дату. Новая дата этого мероприятия «определяется отдельным указом президента Российской Федерации». На общероссийское голосование выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Затем Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Одна из поправок, которая позволяет Путину избраться на новый президентский срок, вызвала общественный резонанс. Появились петиции, авторы которых выступили против такого рода изменений.

Действительно, многие считают, что поправки в Конституцию вносятся именно для того, чтобы Владимир Владимирович остался в роли лидера страны. И вот наши заголовки об этом.Но так ли это на самом деле, и если так, то плохо ли это? Единодушного мнения тут нет, ведь многие попросту больше никого не видят в роли лидера страны. А вот что можно почитать по теме:



По инф. rosbalt.ru

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