Оскорбленного Навальным ветерана признали потерпевшим

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
«Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны И. С. Артеменко признан потерпевшим», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ГСУ СК по Москве.
По данным следствия, Навальный разместил видео о поправках в Конституцию в соцсетях с ложными и порочащими ветерана сведениями. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»). Санкция статьи грозит штрафом в размере до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 22 апреля на неопределенную дату. Новая дата этого мероприятия «определяется отдельным указом президента Российской Федерации». На общероссийское голосование выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
Одна из поправок, которая позволяет Путину избраться на новый президентский срок, вызвала общественный резонанс. Появились петиции, авторы которых выступили против такого рода изменений.
Действительно, многие считают, что поправки в Конституцию вносятся именно для того, чтобы Владимир Владимирович остался в роли лидера страны. И вот наши заголовки об этом.Но так ли это на самом деле, и если так, то плохо ли это? Единодушного мнения тут нет, ведь многие попросту больше никого не видят в роли лидера страны. А вот что можно почитать по теме:
В Петербурге руководство городской поликлиники №46 выплатит семье умершего пациента 700 тысяч рублей. Мужчина жаловался на сильную боль в верхней части живота. Позже выяснилось, что у него был инфаркт, а врачи скорой посчитали, что проблема в печени.
Популярная актриса, радиоведущая и театральный педагог Яна Поплавская в интервью поделилась секретами семейной жизни. Яна считает, что может дать много полезных советов, тем более, что 52-летняя актриса когда-то пережила тяжёлый развод после 25 лет совместной жизни с Сергеем Гинзбургом.
Должный уход престарелому родственнику не всегда можно обеспечить в домашних условиях. Иногда занятость остальных членов семьи не позволяет уделять пожилому достаточное количество времени, болезнь может предполагать серьезную терапию, которую многие не в состоянии самостоятельно провести и т.д. Ситуации разные, а один из самых оптимальных выходов – обратиться в дом престарелых.
Всегда была востребована, а в период пандемии коронавируса особенно, курьерская доставка. Этот процесс подразумевает собой целый комплекс услуг. Важно принять от отправителя груз или корреспонденцию быстро, точно продумать самый оптимальный маршрут и вручить необходимое получателю в оговоренное время.
Оппозиционный политик Алексей Навальный направил парламентским партиям и президенту РФ Владимиру Путину разработанный им законопроект, в котором предложил выплачивать всем ветеранам Великой Отечественной войны пенсию в размере 200 тысяч рублей.
«(…) В Гельзенкирхене в Рурской области есть старые угольные шахты, свой футбольный клуб Бундеслиги («Шальке 04»)…а теперь будет и своя статуя Ленина. Довольно странный исторический момент: в субботу, 20 июня, в этом городе в земле Северный Рейн-Вестфалия произойдет торжественное открытие памятника Ленину. Первого во всей Западной Германии! Причем наперекор мнению муниципалитета», — пишет корреспондент Liberation в Берлине Жоанна Люйсен.
Большинство людей, оставшихся без работы в пожилом возрасте и решивших пройти обучение на бесплатных курсах профессиональной переподготовки по направлениям служб занятости, выбирают направления, связанные с компьютерами.
В Череповце суд вынес приговор сборщику мебели, который убил свою клиентку – 62-летнюю пенсионерку. Ближайшие 9,5 лет мужчина проведет в местах лишения свободы. (Увы, когда приглашаешь в дом любого мастера для ремонта, никогда не знаешь, что у этого человека за душой и на что он способен. - прим. МГ.)
Россия стала единственной развитой страной, не оказавшей поголовной помощи гражданам во время пандемии. Тема «вертолетных денег» утратит актуальность еще не скоро, и вот что о ней думает депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.
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