Опубликован новый график сдачи ЕГЭ и ОГЭ в России в 2021 году

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Министерство образования и науки РФ опубликовало новое расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками 2021 года. Произошли некоторые изменения в порядке сдачи итоговых экзаменов. Выпускники и их родители должны ознакомиться со всеми новшествами.
По какому графику будет сдаваться ЕГЭ в 2021 году
ЕГЭ будет сдаваться в 2 этапа: основной и дополнительный.
Основной этап будет включать такие экзамены:
31 мая – география, литература, химия;
3,4 июня – русский язык;
7 июня – профильная математика;
11 июня – история, физика;
15 июня – обществознание;
18 июня – биология и письменная часть экзамена по иностранному языку;
21, 22 июня — устная часть экзамена по иностранному языку;
24, 25 июня – информатика на компьютерах;
28, 29 июня и 2 июля – резервные дни.
Экзамен по базовой математике не проводится. Предусмотрен дополнительный этап сдачи экзаменов – 12, 13, 14 июля и резервный день 17 июля.
Для выпускников, которые не собираются подавать документы в вузы, предусмотрен новый экзамен – Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11). В 2021 году он включает в себя 2 предмета – русский язык (25 мая) и математику (28 мая). Резервные дни соответственно назначены на 8 и 10 июня. Дополнительные дни по этому экзамену назначены на 11-13 июля, 17 июля и 3017 сентября.
Каков порядок сдачи ОГЭ в 2021 году
Выпускники 9 классов сдают ОГЭ в 2 этапа: основной и дополнительный.
Основной назначен на 24 мая – 2 июля, включает 2 обязательных предмета – русский язык и математику.
Дополнительные дни – 3-17 сентября.
В 2021 году ОГЭ по выбранным предметам не предусмотрен новыми правилами.
Девятиклассников 10 февраля ждет итоговое собеседование. Оно будет проводиться в смешанном формате: некоторые ученики будут проходить собеседование в школе, некоторые – дистанционно из дома. Это решение продиктовано требованиями санитарной безопасности в период повышенного риска заболевания.
Собеседование состоит из 4 частей:
ученик читает вслух текст размером до 200 слов; учитель оценивает темп, интонацию, правильное произношение чисел и дат; на подготовку отводится 2 минуты;
пересказ текста с применением указанной учителем цитаты; на подготовку дается 2 минуты;
ученик читает монолог на выбранную тему, это может быть рассказ о своей жизни, о прочитанных книгах, о фильмах, о путешествиях; на подготовку дается 1 минута, сам монолог должен длиться 3 минуты;
учитель вступает в диалог с учащимся, задается 3 вопроса по теме монолога.
Собеседование продолжается около 15 минут. По данным предыдущих лет можно сказать, что подавляющее большинство учеников успешно проходят собеседование с первого раза. Собеседование проводится в том учебном заведении, где обучается школьник. Решение о том, кто в какой форме будет его сдавать, принимают руководители учебного заведения. Дополнительные дни для собеседования назначены на 10 марта и 17 мая.
Многие педагоги поднимали вопрос о возможности перевода ЕГЭ и ОГЭ в дистанционный формат. Однако, это предложение не получило поддержки в Министерстве образования и науки, так как, в основном, все экзамены строятся по принципу письменных тестов. Дистанционная форма не позволит проконтролировать чистоту прохождения испытания. В то время, как устное собеседование легко можно перевести в удаленный формат.
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Министерство образования и науки РФ опубликовало новое расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками 2021 года. Произошли некоторые изменения в порядке сдачи итоговых экзаменов. Выпускники и их родители должны ознакомиться со всеми новшествами.
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