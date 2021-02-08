ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Опубликован новый график сдачи ЕГЭ и ОГЭ в России в 2021 году

По инф. 1rre.ru   
08 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Министерство образования и науки РФ опубликовало новое расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками 2021 года. Произошли некоторые изменения в порядке сдачи итоговых экзаменов. Выпускники и их родители должны ознакомиться со всеми новшествами.

Опубликован новый график сдачи ЕГЭ и ОГЭ в России в 2021 году

По какому графику будет сдаваться ЕГЭ в 2021 году

ЕГЭ будет сдаваться в 2 этапа: основной и дополнительный.

Основной этап будет включать такие экзамены:

  • 31 мая – география, литература, химия;
  • 3,4 июня – русский язык;
  • 7 июня – профильная математика;
  • 11 июня – история, физика;
  • 15 июня – обществознание;
  • 18 июня – биология и письменная часть экзамена по иностранному языку;
  • 21, 22 июня — устная часть экзамена по иностранному языку;
  • 24, 25 июня – информатика на компьютерах;
  • 28, 29 июня и 2 июля – резервные дни.

Экзамен по базовой математике не проводится. Предусмотрен дополнительный этап сдачи экзаменов – 12, 13, 14 июля и резервный день 17 июля.

Для выпускников, которые не собираются подавать документы в вузы, предусмотрен новый экзамен – Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11). В 2021 году он включает в себя 2 предмета – русский язык (25 мая) и математику (28 мая). Резервные дни соответственно назначены на 8 и 10 июня. Дополнительные дни по этому экзамену назначены на 11-13 июля, 17 июля и 3017 сентября.

Каков порядок сдачи ОГЭ в 2021 году

Выпускники 9 классов сдают ОГЭ в 2 этапа: основной и дополнительный.

Основной назначен на 24 мая – 2 июля, включает 2 обязательных предмета – русский язык и математику.

Дополнительные дни – 3-17 сентября.

В 2021 году ОГЭ по выбранным предметам не предусмотрен новыми правилами.

Девятиклассников 10 февраля ждет итоговое собеседование. Оно будет проводиться в смешанном формате: некоторые ученики будут проходить собеседование в школе, некоторые – дистанционно из дома. Это решение продиктовано требованиями санитарной безопасности в период повышенного риска заболевания.

Собеседование состоит из 4 частей:

  • ученик читает вслух текст размером до 200 слов; учитель оценивает темп, интонацию, правильное произношение чисел и дат; на подготовку отводится 2 минуты;
  • пересказ текста с применением указанной учителем цитаты; на подготовку дается 2 минуты;
  • ученик читает монолог на выбранную тему, это может быть рассказ о своей жизни, о прочитанных книгах, о фильмах, о путешествиях; на подготовку дается 1 минута, сам монолог должен длиться 3 минуты;
  • учитель вступает в диалог с учащимся, задается 3 вопроса по теме монолога.

Собеседование продолжается около 15 минут. По данным предыдущих лет можно сказать, что подавляющее большинство учеников успешно проходят собеседование с первого раза. Собеседование проводится в том учебном заведении, где обучается школьник. Решение о том, кто в какой форме будет его сдавать, принимают руководители учебного заведения. Дополнительные дни для собеседования назначены на 10 марта и 17 мая.

Многие педагоги поднимали вопрос о возможности перевода ЕГЭ и ОГЭ в дистанционный формат. Однако, это предложение не получило поддержки в Министерстве образования и науки, так как, в основном, все экзамены строятся по принципу письменных тестов. Дистанционная форма не позволит проконтролировать чистоту прохождения испытания. В то время, как устное собеседование легко можно перевести в удаленный формат.

Ещё по  волнующей юное поколение (да и нас тоже!) теме:

По инф. 1rre.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 