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Опрос: большинство россиян вдохновляют Путин и Навальный
По инф. polit.ru   
13 Июня 2020 г.
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Президент Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный больше всего из современников вдохновляют россиян, сообщается в исследовании «Левада-центра».

«Левада-центр»: Путин и Навальный – самые вдохновляющие люди для россиян

В целом по России Путин вдохновляет 8% опрошенных, Навальный − 4%, министр обороны РФ Сергей Шойгу – 3% и лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 2%.

У каждой возрастной группы – свои герои. Среди россиян в возрасте от 18 до 24 Путиным вдохновляются 9%, Навальным − только 2%. Также по 2% набрали Юрий Дудь, Илья Яшин, Александр Гордон, Никита Михалков, Геннадий Зюганов и Екатерина Гордон.

Россияне в возрасте от 25 до 39 Путиным и Навальным вдохновляются в равной степени по 6%. 3% респондентов также назвали Жириновского.

Россиян в возрасте от 40 до 54 в первую очередь вдохновляет Навальный (6%) и только потом Путин (5%). Исследователи «Левады» считают, что это «говорит о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы». Также респондентам от 40 до 54 интересны Жириновский (3%), Яшин, Ходорковский, Михеев, Хабенский, Шойгу и Платошкин (по 2%).

Люди старше 55 лет наиболее интересными считают Путина (11%), Шойгу (6%), Мишустина, Собянина, Навального, Жириновского, Лаврова и Соловьева (по 2%).

Больше всего респонденты доверяют Путину (28%), Шойгу и Мишустину (по 13%). Жириновскому и Лаврову доверяют по 11% опрошенных, Зюганову − 6%, Навальному и Собянину − по 4%.

Опрос проводили с 24 по 27 апреля. В исследовании поучаствовали 1 608 человек.

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