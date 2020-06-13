Опрос: большинство россиян вдохновляют Путин и Навальный

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Президент Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный больше всего из современников вдохновляют россиян, сообщается в исследовании «Левада-центра».
В целом по России Путин вдохновляет 8% опрошенных, Навальный − 4%, министр обороны РФ Сергей Шойгу – 3% и лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 2%.
У каждой возрастной группы – свои герои. Среди россиян в возрасте от 18 до 24 Путиным вдохновляются 9%, Навальным − только 2%. Также по 2% набрали Юрий Дудь, Илья Яшин, Александр Гордон, Никита Михалков, Геннадий Зюганов и Екатерина Гордон.
Россияне в возрасте от 25 до 39 Путиным и Навальным вдохновляются в равной степени по 6%. 3% респондентов также назвали Жириновского.
Россиян в возрасте от 40 до 54 в первую очередь вдохновляет Навальный (6%) и только потом Путин (5%). Исследователи «Левады» считают, что это «говорит о высоком уровне неудовлетворенности и фрустрации этой возрастной группы». Также респондентам от 40 до 54 интересны Жириновский (3%), Яшин, Ходорковский, Михеев, Хабенский, Шойгу и Платошкин (по 2%).
Люди старше 55 лет наиболее интересными считают Путина (11%), Шойгу (6%), Мишустина, Собянина, Навального, Жириновского, Лаврова и Соловьева (по 2%).
Больше всего респонденты доверяют Путину (28%), Шойгу и Мишустину (по 13%). Жириновскому и Лаврову доверяют по 11% опрошенных, Зюганову − 6%, Навальному и Собянину − по 4%.
Опрос проводили с 24 по 27 апреля. В исследовании поучаствовали 1 608 человек.
Другие опросы общественного мнения - споры о политике и экономике, прошлом и будущем - по ссылке.
Семья Жанны Фриске снова оказалась в центре внимания СМИ из-за очередного судебного заседания. Отец покойной певицы Владимир Копылов решил обжаловать решение суда, согласно которому он должен заплатить полную сумму долга фонду, собиравшему пожертвования, а также судебный сбор в размере 1 млн 518 тысяч рублей.
Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США «сокровища Фенна» − сундук с золотыми монетами и драгоценностями, которые спрятал коллекционер, бывший арт-дилер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. (Удивительная история от начала и до конца! - прим. МГ.)
После смертельного ДТП, виновником которого стал актёр Михаил Ефремов, многие артисты прокомментировали случившееся. Одни считают Ефремова конченым алкоголиком и негодяем, а другие пытаются оправдать его – насколько это вообще возможно.
Актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяного ДТП, в котором погиб водитель, пять часов допрашивали по делу о продаже наркотиков — следствие пытается узнать, где Ефремов купил найденный в его крови кокаин, сообщает столичное ГУ МВД.
Вновь сходить на полноценный концерт россияне смогут не раньше сентября, сообщили в Министерстве культуры РФ. А в данный момент ведомство совместно с Роспотребнадзором разрабатывают рекомендации по проведению репетиций для филармоний и концертных организаций.
Некогда очень популярный певец Авраам Руссо уже давненько «пропал со всех радаров». Свою армию поклонников он завоевал ещё в начале 2000-х годов, чуть задержался на вершине славы, а потом... внезапно исчез.
Польские верующие собирают деньги на платное объявление в итальянской газете, которую выписывает Ватикан. Они хотят опубликовать в ней призыв к Папе Римскому обратить внимание на педофилию в польской католической церкви и на епископов, которые покрывают ксендзов-педофилов.
Журналист Елена Королёва — единственная внучка Людмилы Гурченко. Все эти девять лет, что актрисы нет с нами, Елена пытается разгадать тайны своей знаменитой бабушки, которая была для неё с рождения просто Люсей.
Культурный Интернет продолжает разрастаться и активно «плодоносить». Вот и новая подборка любопытных открытий Сети оказалась крайне разнообразной: здесь нашлось место и для Чайковского, и для кинофестиваля «Зеркало», и для познавательных лекций о кино и науке. Под конец мы вновь обратимся к «Большим гастролям», так что давайте уже приступать к самому интересному!
Важно правильно завершить этап самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом, принять изменения в себе самом и окружающей жизни. Мнение об этом выразила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии МГППУ Ольга Даниленко.
В начале года ушел из жизни онкохирург Андрей Павленко. В 2018 году после диагностирования у него рака желудка третьей стадии он начал вести блог и рассказывать о своей борьбе с болезнью. Павленко стал примером мужества для онкобольных, которых он призывал не отчаиваться. Как сейчас живет семья онкохирурга, рассказала его вдова Анна.
Ученые из Белгорода разработали способ получения смоквы, обогащенной наноструктурированным сухим экстрактом эхинацеи. Этот десерт будет полезен для профилактики желудочно-кишечных и онкологических заболеваний.
В Германии археологи при проведении раскопок на месте древнеримского лагеря обнаружили небольшую статуэтку древней египетской богини Исиды, культ которой одно время был широко распространен в Древнем Риме.
Испокон веков на берегах Байкала селились древние люди, но только в культуре бурят-монгольских племен родилось настоящее поклонение озеру. Даже современные буряты-горожане считают озеро своей колыбелью, священным, живым и верят в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей. Откуда же появилась у них такая вера?
В Хоринском районе Бурятии ветеран лесного хозяйства, мастер леса Хоринского лесхоза Александр Кондратьев восстановил лесной питомник. Еще три года назад питомник находился в состоянии полного упадка – семена не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Однако сегодня тут выращивают около 2 миллионов сеянцев сосны, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.