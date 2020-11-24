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Оформить ДТП без участия полиции? Да запросто!
По инф. polit.ru   
24 Ноября 2020 г.
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На всей территории России заработал сервис «Европротокол онлайн», с помощью которого водители могут оформить дорожно-транспортное происшествие без привлечения сотрудников полиции, сообщили в Минцифры.

По всей России заработал сервис оформления ДТП без участия полиции

Это можно сделать через мобильное приложение «Помощник ОСАГО», связанное с порталом госуслуг.

Чтобы оформить извещение о ДТП, приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников аварии. Необходимо также иметь учетную запись на сайте госуслуг.

Можно добавить фотофиксацию. В этом случае компенсация по страховке может составить до 400 тыс. рублей, а при отказе от фотофиксации — только до 100 тыс. рублей.

Сразу после отправки извещения в страховую компанию участники ДТП могут уехать с места аварии.

Сейчас идет работа над тем, чтобы оформлять протокол можно было одновременно с двух устройств. А также чтобы данные можно было вносить и сохранять и при отсутствии интернета.

В ближайшее время начнет работать еще одно приложение «Госуслуги. Авто». Через него ДТП можно будет оформить с 2021 года.

В ноябре 2019 года сервис «Евпротокол онлайн» начал работать в тестовом режиме. Он был доступен всего в пяти регионах: в Москве и Московской области, Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

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