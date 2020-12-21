«Одноклассники» выпустили комиксы для пенсионеров

Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала в Instagram серию комиксов, посвященных «старости». Они предлагают наделить третий возраст новыми смыслами и выступают против эйджизма (дискриминации по возрасту).

«В “Одноклассниках” мы то и дело слышим, что наша сеть "для старперов". И резонно у нас возникает внутренний протест: во-первых, это не так, а во-вторых, почему все, что связано со “старостью”, имеет негативные коннотации?» — задаются вопросом в соцсети.

Зарисовки рассказывают о ситуациях, где без стереотипов смотрят на вопросы по трудоустройству взрослых людей, их видах досуга (не только огород), освоение пенсионерами гаджетов и табу на романтические чувства в серебряном возрасте.

«Когда человек активен и выглядит хорошо, то думают: "Вот карга старая! Ей уже прогулы на кладбище ставят, а она всё туда же», — поддерживает в комментариях месседж «Одноклассников» одна из пользовательниц.

Портал "Мои года" весьма популярен среди пользователей соцсети "Одноклассники". Кстати, там есть и наша группа, где можно читать свежие новости и общаться по интересам.

Еще о бабушках и дедушках в Интернете — по ссылке.

По инф. sobesednik.ru

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