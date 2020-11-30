Одно из первых стихотворений Бориса Гребенщикова обнаружили в Петербурге

Сотрудники Российской национальной библиотеки обнаружили в ленинградской газете «Смена» за 11 марта 1970 года одно из первых стихотворений Бориса Гребенщикова.

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Будущий лидер легендарной рок-группы «Аквариум» тогда учился в девятом классе физико-математической школы №239 города Ленинграда.

«Какое ты, Солнце?

То кажешься хрупким,

То градом лучей

Оборвешься с карнизов.

Я твой Буревестник

Я ветру и бурям

Сегодня бросаю

Отчаянный вызов», - написал Борис Гребенщиков полвека назад.

Уже тогда будущая звезда отечественной рок-сцены писал о млечном пути, о бренности бытия и, конечно, о любви.

Напомним, 27 ноября Борису Гребенщикову исполнилось 67 лет. Интерес к астрономии, физике и математике музыкант пронес через всю жизнь. После окончания физико-математической школы он поступил на факультет прикладной математики ЛГУ. На втором курсе он с друзьями создал группу «Аквариум», ставшую классикой отечественного рока.

По инф. «Российской газеты»

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