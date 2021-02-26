ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
Умер Василий Лановой
2021-01-29-01-24-41
Умер народный артист СССР Василий Лановой. Он скончался в столичной больнице на 88-м году жизни, подтвердила его супруга Ирина Купченко.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Общественники: «Нынешний размер пенсии – это издевательство над населением страны»
По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Сети потребовали увеличить как минимум втрое размер пенсии для граждан РФ. Соответствующая петиция появилась на сайте «Российской общественной инициативы».

«Курс рубля 90 за доллар/евро и при этом пенсия 120 евро — это издевательство над населением страны», — заявили авторы петиции, добавив, что «развивающейся 30 лет стране России пора достичь уже в своем развитии пенсий 400 евро для граждан минимум».

Или, как вариант, снизить правительственные и министерские пенсии до уровня, «в 15 раз превышающий МРОТ, а не в 60», говорится в петиции.

«Правители и сотрудники министерств очень „отрываются от действительности“ и не способны работать на благо государства, имея необоснованно огромные зарплаты», — с возмущением замечает автор петиции.

Он также предложил зарплаты, превышающие МРОТ более чем в 15 раз, объявить «Расхищением госказны» (285, 285.1 УК РФ). Индексация пенсий должна проводиться на уровень реальной инфляции, включающей в себя цены на ЖКХ, интернет и телесвязь, непродовольственные и продтовары, говорится в петиции.

В петиции предлагается провести реорганизацию минимальных пенсий, МРОТ и должностных зарплат, а также предусматривать выплату пособий по безработице в размере МРОТ в течение не менее 3 месяцев. Реализация подобных мер, по мнению автора петиции, создаст «демократическую структуру» доходов населения.

«Демократическая — это позволяющая населению уважать себя и других, приводящая к прогрессу и увеличению уровня жизни страны», — пояснил он.

  • Все новости о наших с вами пенсиях – по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 