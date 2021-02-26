Общественники: «Нынешний размер пенсии – это издевательство над населением страны»

В Сети потребовали увеличить как минимум втрое размер пенсии для граждан РФ. Соответствующая петиция появилась на сайте «Российской общественной инициативы».

«Курс рубля 90 за доллар/евро и при этом пенсия 120 евро — это издевательство над населением страны», — заявили авторы петиции, добавив, что «развивающейся 30 лет стране России пора достичь уже в своем развитии пенсий 400 евро для граждан минимум».

Или, как вариант, снизить правительственные и министерские пенсии до уровня, «в 15 раз превышающий МРОТ, а не в 60», говорится в петиции.

«Правители и сотрудники министерств очень „отрываются от действительности“ и не способны работать на благо государства, имея необоснованно огромные зарплаты», — с возмущением замечает автор петиции.

Он также предложил зарплаты, превышающие МРОТ более чем в 15 раз, объявить «Расхищением госказны» (285, 285.1 УК РФ). Индексация пенсий должна проводиться на уровень реальной инфляции, включающей в себя цены на ЖКХ, интернет и телесвязь, непродовольственные и продтовары, говорится в петиции.

В петиции предлагается провести реорганизацию минимальных пенсий, МРОТ и должностных зарплат, а также предусматривать выплату пособий по безработице в размере МРОТ в течение не менее 3 месяцев. Реализация подобных мер, по мнению автора петиции, создаст «демократическую структуру» доходов населения.

«Демократическая — это позволяющая населению уважать себя и других, приводящая к прогрессу и увеличению уровня жизни страны», — пояснил он.

Все новости о наших с вами пенсиях – по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...