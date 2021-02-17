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О чем просят серийные убийцы перед смертью? Да кто как
По инф. rosbalt.ru   
17 Февраля 2021 г.
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Перед своей смертью самый известный серийный убийца Австралии Иван Милат, который последний год своей жизни болел раком пищевода и желудка, попросил у тюремного персонала обезболивающее лекарство.

В Австралии рассказали о последней просьбе серийного убийцы перед смертью

74-летний Милат скончался в тюрьме в Сиднее 27 октября 2019 года.

По словам представителя полиции, 26 октября в 21.30 Милат попросил обезболивающее, которое и выдали медсестры. Всю ночь, по версии охранников, мужчина читал в вертикальном положении в своей постели. В 3.00 его заметили спящим на койке. Однако, спустя час, в 4.07 он был обнаружен мертвым.

Отмечается, что врачи не пытались реанимировать заключенного. Это было связано с его просьбой, которую он официально оформил за два месяца до этого.

Представитель полиции отметил, что последний год своей жизни Милат страдал от постоянной боли, но получил «заботу и комфорт» в последние недели своей жизни.

Бывший работник дорожной службы Иван Милат был приговорен в 1996 году к семи пожизненным заключениям за убийство семи туристов, чьи тела были обнаружены зарытыми в лесном массиве в штате Новый Южный Уэльс в 1990-х годах.

  • Мужчина был арестован в 1994 году. Жертвами Милата были туристы, путешествующие автостопом, многие из них — иностранцы. Следователи предполагали, что осталось еще несколько нераскрытых убийств, связанных с известным преступником. В судебном деле против Милата также указывалось на возможность того, что он действовал не один. При этом сам обвиняемый так и не признался ни в одном из убийств.
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По инф. rosbalt.ru

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