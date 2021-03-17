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Новую куклу Barbie сделали по образу и подобию космонавта Роскосмоса

По инф. Российской газеты   
17 Марта 2021 г.
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Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина послужила прообразом новой куклы Barbie!

Космонавт Анна Кикина послужила прообразом новой куклы Barbie

Кукла-космонавт представлена в двух видах экипировки: полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

По словам самой Анны Кикиной, проект «дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей». Это не значит, что каждая девочка должна захотеть стать космонавтом, «самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе».

Заметим, что кукла не предназначена для продажи.

А вы знали?

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