Новую куклу Barbie сделали по образу и подобию космонавта Роскосмоса

Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина послужила прообразом новой куклы Barbie!

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Кукла-космонавт представлена в двух видах экипировки: полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

По словам самой Анны Кикиной, проект «дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей». Это не значит, что каждая девочка должна захотеть стать космонавтом, «самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе».

Заметим, что кукла не предназначена для продажи.

А вы знали?

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...