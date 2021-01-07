Новый штамм коронавируса обнаружен уже в 22 странах Европы! Тревожно...

Новый штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) выявлен в 22 странах Европы, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — сказал Клюге.

Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, хотя само заболевание не претерпело значительных изменений. Новая мутация со временем может вытеснить другие, как это происходит в Британии и Дании, заявил представитель ВОЗ.

В середине декабря в Великобритании обнаружили мутацию COVID-19. Новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного коронавируса и стал доминирующим в стране. Вскоре многие страны приостановили сообщение с Соединённым Королевством, в том числе и Россия.

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По инф. Парламентской газеты

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