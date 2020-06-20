Николай Цискаридзе неожиданно заговорил о детях

Николай Цискаридзе, артист балета, ректор Академии русского балета имени Вагановой, крайне редко говорит о своей личной жизни. Но на днях артист сделал исключение и рассказал о детях, с которыми он дружит и воспитывает, как своих.

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По признанию Цискаридзе, сын его близкой подруги Арины Маракулиной Даниил носит его отчество. Парню недавно исполнилось 16 лет. А стать Даниилом Николаевичем подросток захотел перед получением паспорта.

Народный артист познакомился с юношей в 2009 году. Тогда мальчика привели на спектакль «Смерть Полифема» в театр Тень. После спектакля чудо-малыш подошел к артисту с маленьким букетиком цветов, протянул руку и сказал: «Пхывэт!». Николай так проникся, что сразу почувствовал родную душу. С первой минуты знакомства, как говорит Цискаридзе, они крепко подружились. По словам артиста, он уже много лет участвует в воспитании Даниила. С момента знакомства они вместе ходят по театрам, музеям, паркам и аттракционам, разным познавательным и увеселительным заведениям.

Цискаридзе рассказал, что Даниил очень удивил своих родных, изъявив желание взять его отчество. Артист гордится этим.

Также у Николая Цискаридзе есть крёстная дочь, которую он тоже воспитывает, как родную. Но подробности этих взаимоотношений артист всё-таки решил сохранить в тайне от широкой публики.

По инф. argumenti.ru

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