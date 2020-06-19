Николай Басков провёл карантин с пользой – похудел на 16 килограммов!

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Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маниакально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых.
Но некоторые, например, Николай Басков, превзошли даже самые смелые ожидания. Певец похудел на 16 килограммов, правда, не без посторонней помощи.
Из достоверных источников известно, что Басков 21 день находился в элитной клинике в Карелии. Он прошел программу лечебного голодания, включающей в себя множество физиотерапевтических процедур, детокса и специального питьевого режима. Также в услуги включены антистрессовые практики, хиромассаж и ксеноновая терапия.
Николай проживал в четырехкомнатном президентском номере площадью около 140 кв. метров с террасой, сауной и отдельным штатом работников. Все это удовольствие стоило ему 987 тысяч рублей. И конечно же, не обошлось без косметических процедур - нитевой лифтинг, ботулотоксин и филлеры стоили артисту около 285 тысяч рубликов. Не дёшево, но ведь красота, вопреки всеобщему мнению, не стоит жертв - зато она стоит денег.
Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маниакально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых.
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