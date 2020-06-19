ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Николай Басков провёл карантин с пользой – похудел на 16 килограммов!
По инф. argumenti.ru   
19 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маниакально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых.

Николай Басков провел карантин с пользой – похудел на 16 килограммов!


Но некоторые, например, Николай Басков, превзошли даже самые смелые ожидания. Певец похудел на 16 килограммов, правда, не без посторонней помощи.

Из достоверных источников известно, что Басков 21 день находился в элитной клинике в Карелии. Он прошел программу лечебного голодания, включающей в себя множество физиотерапевтических процедур, детокса и специального питьевого режима. Также в услуги включены антистрессовые практики, хиромассаж и ксеноновая терапия.

Николай проживал в четырехкомнатном президентском номере площадью около 140 кв. метров с террасой, сауной и отдельным штатом работников. Все это удовольствие стоило ему 987 тысяч рублей. И конечно же, не обошлось без косметических процедур - нитевой лифтинг, ботулотоксин и филлеры стоили артисту около 285 тысяч рубликов. Не дёшево, но ведь красота, вопреки всеобщему мнению, не стоит жертв - зато она стоит денег.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 