Николь Кидман в театре ударили по лицу за аплодисменты

Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Муж Кидман заявил, что во время оваций после спектакля мужчина, который сидел прямо за парой, ударил Николь программкой по лицу, поскольку был очень возмущен аплодисментами. Зритель подчеркнул, что «в Австралии так делать не принято». Между Китом Урбаном и посетителем театра вспыхнул конфликт, вследствие чего на место вызвали полицию.
Супруг актрисы признался, что никогда раньше не посещал оперный театр, поэтому не знал, что там не принято аплодировать.
В Сахалинской области сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что пациентам небезопасно находиться в здании инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ. (Условия нахождения там оказались просто, мягко говоря, вопиющими - судите по фото сами. Вот такая вот реформа здравоохранения. - прим. МГ.)
Попытки вести экологичный образ жизни могут обернуться экотревожностью. (Мы живем в такое время, когда постоянно отовсюду слышим о том, какой ущерб окружающему миру приносит наше потребительство. И от этого переживаем за природу еще сильнее, но и тут свои границы должны быть - прим. МГ.)
В начале 90-х Иван Демидов сумел «взорвать» культурную «бомбу» в масштабах целой страны. Его «МузОбоз» моментально стал культовой передачей, которая открыла двери в мир современной музыки для всех и каждого.
Менее половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался после 2024 года на посту президента России — о таком желании высказались лишь 48% опрошенных. Сопоставимая цифра в 41% респондентов хотят, чтобы Путин ушел. Причем лишь в 8% это связано с коррупцией и прочими злоупотреблениями, чаще всего люди просто говорят, что он надоел, что ему уже пора на пенсию и что глава государства засиделся.
Вы знаете такое искусство омоложения организма и совершенствования способностей человека, как нейгун? А вот Владимир Гаврилов может рассказать о нем многое. На YouTube-канале имени себя этот блогер знакомит зрителей с данной системой. Здесь можно увидеть, как написал в своей визитке Владимир: видео нестандартных упражнений, которые он вывел для себя сам; видео стандартных упражнений с эспандерами по методике Бубновского; видео с даосскими железными вениками, которыми блогер пробивается каждый день; видео о креплениях эспандеров в квартире. Вам интересно стало, уважаемые читатели, все это посмотреть? Тогда продолжим.
Власти Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Цены зафиксировали, в том числе, на рис, муку, гречку, хлеб, макароны, хозяйственное мыло, туалетную бумагу и спички. В списке лекарств — антибиотики, анальгин, аспирин, парацетамол, лекарства от кашля и другие препараты.
Длительное ожидание ежегодного послания Владимира Путина порождает самые невероятные слухи. Кроме того, эта задержка сама по себе позволяет делать весьма пессимистические предположения насчет ближайшего будущего. Впрочем, и без того очевидно, что вектор движения отдельно взятой страны уже задан, поэтому в рамках существующей политической системы решительно невозможно остановить ее постепенное сползание в бездну истории. Иначе говоря, все происходящее сейчас вполне допустимо представить в виде удручающей триады: «девальвация, деградация, дезинтеграция».
В 80-е годы Юрий Антонов был чуть ли не самым известным советским музыкантом. Его песни до сих пор слушают с трепетом и любовью, хотя сам композитор давненько отошёл от активной музыкальной деятельности.
Бывший протодиакон Андрей Кураев прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Познера, который раскритиковал православие. Журналист и телеведущий заявил, что принятие православия на Руси стало «одной из величайших трагедий». Познер также указал, что страны, в которых главенствующей религией стали другие ответвления христианства, живут лучше.
Испанская полиция опубликовала фотографии и видеозаписи, на которых видно, как нелегальные мигранты пытаются попасть в Европу из Северной Африки, прячась в контейнерах с разбитыми бутылками и в запечатанных мешках с токсичным пеплом.
В одном из интервью Джордж Клуни рассказал о том, как из-за пандемии лишился работы на полгода и попробовал себя в роли домохозяина. Во время своеобразного «отпуска» с близкими актёр понял, что… боится собственную супругу.
Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. В частности, он запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не уберегся!
В последние несколько лет мегазвезда российской эстрады Алла Пугачёва довольно редко появляется на светских мероприятиях, а с наступлением пандемии и вовсе без крайней необходимости не покидает пределы своего имения в деревне Грязь.
Борис Джонсон воззвал «Эй, кто-нибудь!», дабы пристрелить его собаку по имени Дилин после того, как проживающий в загородной резиденции Чекерс хулиганистый пес сжевал бесценную книгу Джека Рассела и прогрыз мебель.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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