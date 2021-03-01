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Николь Кидман в театре ударили по лицу за аплодисменты
По инф. argumenti.ru   
01 Марта 2021 г.
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Всемирно известную австралийскую актрису Николь Кидман ударили программкой по лицу в Сиднейском оперном театре. Об этом рассказал журналистам супруг артистки Кит Урбан.

Николь Кидман в театре ударили по лицу за аплодисменты


Муж Кидман заявил, что во время оваций после спектакля мужчина, который сидел прямо за парой, ударил Николь программкой по лицу, поскольку был очень возмущен аплодисментами. Зритель подчеркнул, что «в Австралии так делать не принято». Между Китом Урбаном и посетителем театра вспыхнул конфликт, вследствие чего на место вызвали полицию.

Супруг актрисы признался, что никогда раньше не посещал оперный театр, поэтому не знал, что там не принято аплодировать.

По инф. argumenti.ru

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  • Николь Кидман в театре ударили по лицу за аплодисменты
    Всемирно известную австралийскую актрису Николь Кидман ударили программкой по лицу в Сиднейском оперном театре. Об этом рассказал журналистам супруг артистки Кит Урбан.
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