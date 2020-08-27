Белоруссия: Светлана Алексиевич призывает Россию к диалогу с оппозицией

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич побывала на допросе в Следственном комитети Белоруссии. Писательницу вызвали туда как свидетеля по делу о попытке захвата власти - впрочем, сама она убеждена, что находится на верной стороне, бунтующего против Александра Лукашенко народа. И призывает власти России наладить диалог с оппозицией в братской стране... Какие еще новости из Беларуси?
По словам Алексиевич, она не чувствует себя в чем-то виноватой, поскольку «все, что мы делали, вполне законно».
Мирный способ борьбы, сказала писательница, не заключается в том, чтобы «пойти занять почту и телеграф». «Белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир: им нравится, что ни один газон не помят, что ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут», — отметила Алексиевич.
По мнению писательницы, сегодня весь мир должен «заставить» Александра Лукашенко начать вести диалог еще с кем-то кроме Путина. «Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь», — сказала Светлана Алексиевич.
Ранее на допросе в СК Белоруссии уже побывали вызванные туда в качестве свидетелей члены координационного совета Максим Знак, Сергей Дылевский, Лилия Власова и Павел Латушко. Комментировать то, что происходило в кабинетах следователей, они не стали, поскольку дали подписку о неразглашении.
Еще из последних новостей, волнующих нас всех:
В среду на площади Независимости у Дома правительства собрались сотни митингующих с бело-красно-белыми флагами и скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, пели песни. Чуть позже силовики начали задержания — примерно 100 человек были заблокированы ОМОНом в здании Красного костела.
Позже людям позволили выйти. Также в столице наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом.
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Суд Заводского района Минска назначил наказание председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александру Лавриновичу в виде десяти суток административного ареста.
На организатора забастовок завели дело по статье о нарушении порядка организации и участия в массовых мероприятиях (ч.1 и ч.2 статьи 23.34 КоАП).
Напомним, на МЗКТ прошли одни из самых масштабных акций протеста в поддержку оппозиции, предприятие даже посетил президент Александр Лукашенко. Позже глава государства распорядился увольнять работников госпредприятий в случае забастовки и даже закрывать заводы.
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Оценка Москвой происходящего в Белоруссии означала бы вмешательство во внутренние дела республики. Поэтому Кремль ничего комментировать не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не собирается как-либо оценивать белорусские события и действия правоохранителей, сообщает РИА «Новости».
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Будущее отношений с России определит избранный законным путем президент Белоруссии, заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская в интервью изданию Onet.
Она опровергла информацию о планах оппозиции «закрыть» границу с РФ, назвав их «полной чушью».
Тихановская напомнила, что Координационный совет ставит своей целью начать диалог с нынешней властью и провести новые выборы.
По ее словам, оппозиция не намерена пересматривать интеграционные соглашения с Москвой, этот вопрос останется в компетенции президента.
В другом интервью — французской газете Monde — Тихановская заявила, что время для разговора с Москвой пока не пришло.
«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», — сказала она.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
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Суд в Новой Зеландии приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.
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Старейшее периодическое издание об автомобилях Autocar вновь взглянуло на историю автопрома и на сей раз отметило автомобили, выпускавшиеся необычайно долго. В список попала классическая «Нива», которая выпускается с конвейера вот уже целых 43 года.
«АвтоПаскер», магазин автозапчастей федерального уровня, провел тест-драйв шин Viatti Bosco A/T 215/70 R16. Для испытаний шинами укомплектовали автомобиль Chevrolet NIVA, на котором проехали более 1000 километров, 1/5 пути проходила на грунтовых дорогах и бездорожью. По итогам теста пилоты особенно отметили, что шины Viatti Bosco A/T – тихие, а автомобиль отлично справлялся с мокрым асфальтом на высокой скорости.
Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич побывала на допросе в Следственном комитети Белоруссии. Писательницу вызвали туда как свидетеля по делу о попытке захвата власти - впрочем, сама она убеждена, что находится на верной стороне, бунтующего против Александра Лукашенко народа. И призывает власти России наладить диалог с оппозицией в братской стране... Какие еще новости из Беларуси?
В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ. Большая часть из них пришлась на Красноярский край, Кемеровскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.
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