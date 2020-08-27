Белоруссия: Светлана Алексиевич призывает Россию к диалогу с оппозицией

Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич побывала на допросе в Следственном комитети Белоруссии. Писательницу вызвали туда как свидетеля по делу о попытке захвата власти - впрочем, сама она убеждена, что находится на верной стороне, бунтующего против Александра Лукашенко народа. И призывает власти России наладить диалог с оппозицией в братской стране... Какие еще новости из Беларуси?

По словам Алексиевич, она не чувствует себя в чем-то виноватой, поскольку «все, что мы делали, вполне законно».

Мирный способ борьбы, сказала писательница, не заключается в том, чтобы «пойти занять почту и телеграф». «Белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир: им нравится, что ни один газон не помят, что ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут», — отметила Алексиевич.

По мнению писательницы, сегодня весь мир должен «заставить» Александра Лукашенко начать вести диалог еще с кем-то кроме Путина. «Но тут нам должны помочь, навряд ли мы и наш Совет справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но пока еще не так сильно, поэтому нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь», — сказала Светлана Алексиевич.

Ранее на допросе в СК Белоруссии уже побывали вызванные туда в качестве свидетелей члены координационного совета Максим Знак, Сергей Дылевский, Лилия Власова и Павел Латушко. Комментировать то, что происходило в кабинетах следователей, они не стали, поскольку дали подписку о неразглашении.

Еще из последних новостей, волнующих нас всех:

В среду на площади Независимости у Дома правительства собрались сотни митингующих с бело-красно-белыми флагами и скандировали лозунги в поддержку сторонников оппозиции, пели песни. Чуть позже силовики начали задержания — примерно 100 человек были заблокированы ОМОНом в здании Красного костела.

Позже людям позволили выйти. Также в столице наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом.

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Суд Заводского района Минска назначил наказание председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александру Лавриновичу в виде десяти суток административного ареста.

На организатора забастовок завели дело по статье о нарушении порядка организации и участия в массовых мероприятиях (ч.1 и ч.2 статьи 23.34 КоАП).

Напомним, на МЗКТ прошли одни из самых масштабных акций протеста в поддержку оппозиции, предприятие даже посетил президент Александр Лукашенко. Позже глава государства распорядился увольнять работников госпредприятий в случае забастовки и даже закрывать заводы.

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Оценка Москвой происходящего в Белоруссии означала бы вмешательство во внутренние дела республики. Поэтому Кремль ничего комментировать не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не собирается как-либо оценивать белорусские события и действия правоохранителей, сообщает РИА «Новости».

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Будущее отношений с России определит избранный законным путем президент Белоруссии, заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская в интервью изданию Onet.

Она опровергла информацию о планах оппозиции «закрыть» границу с РФ, назвав их «полной чушью».

Тихановская напомнила, что Координационный совет ставит своей целью начать диалог с нынешней властью и провести новые выборы.

По ее словам, оппозиция не намерена пересматривать интеграционные соглашения с Москвой, этот вопрос останется в компетенции президента.

В другом интервью — французской газете Monde — Тихановская заявила, что время для разговора с Москвой пока не пришло.

«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», — сказала она.

Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:

По инф. rosbalt.ru

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