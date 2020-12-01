«Некому мыть людей»: жители интерната для инвалидов в Северодвинске просят о помощи

В соцсетях появилась жалоба постояльцев интерната для пожилых и инвалидов в Северодвинске, которые жалуются на неприемлемые условия содержания.

Так, сообщается, что в интернате постоянно увольняются санитарки, а также ушла банщица, и мыть лежачих людей теперь стало некому.

«Кто еще может, моется сам, ну а остальные… понятно. Постоянно хамство персонала», — говорится в тексте жалобы. «Больные люди иногда вынуждены посещать медучреждения без сопровождения, хотя это не положено. Другой раз таблетки не допросишься. Телевизоры не работают уже месяц. Мы и так ничего не видим», — пишет автор обращения. В нем также отмечаются проблемы с качеством питания: «Кормят плохо, иногда невозможно есть, много просто выкидывают, можно было уже поросят выкормить».

Прокуратура Архангельской области организовала проверку, пообещав дать оценку исполнению работодателем трудового, бюджетного законодательства, соблюдению прав престарелых и инвалидов, в том числе при заключении с проживающими в учреждении договоров о стационарном обслуживании».

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По инф. rosbalt.ru

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