Не стало возлюбленной Высоцкого, подарившей ему дочь

Советская актриса театра и кино, многолетняя возлюбленная Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко скончалась на 80-м году жизни 5 февраля.
Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет", - сказал собеседник агентства.
Отмечено, что осенью 2018 года у артистки отказали ноги, она жила в одном из спальных районов российской столицы и практически не покидала квартиру.
Татьяна Иваненко родилась 31 декабря 1941 года в Москве в семье военнослужащего. Поступила в Театральное училище имени Щукина, откуда, проучившись год, перевелась на актерский факультет ВГИКа. Который окончила в 1966-м (мастерская Бориса Бабочкина). В том же году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке, где и прошла вся ее творческая жизнь.
В кино дебютировала еще в 1965-м: "Время, вперед!", "Служили два товарища", "Внимание, цунами!", "Впереди день". Озвучивала мультфильмы, в том числе "КОАПП".
В театре была партнершей Высоцкого по сцене. У актеров завязался роман. Произошло это, по всей видимости, немедленно, то есть в 1966-м. Часто вместе ездили на гастроли. Бард посвятил Иваненко "Песню о двух красивых автомобилях".
26 сентября 1972-го актриса родила Высоцкому его единственную дочь Анастасию, которую Владимир Семенович не признал.
В юности Иваненко была замужем за акробатом, которого бросила ради Высоцкого. Больше в брак не вступала.
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