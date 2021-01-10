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Не стало русского живописца Валентина Сидорова

По инф. "Российской газеты"   
10 Января 2021 г.
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Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров ушел из жизни в субботу 9 января. Ему было 92 года.

Не стало русского живописца Валентина Сидорова

"Случилось непоправимое горе, сегодня утром, после тяжелой болезни ушел из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров. Царствие Небесное и Вечная память!" - сообщили на официальной странице МГАХИ им. Сурикова в Facebook.

Как уточнили в Академии, Валентин Михайлович переболел коронавирусной инфекцией. "Он уже вышел из реанимации и шел на поправку после коронавируса", - сказали в учебном заведении ТАСС.

Валентин Михайлович Сидоров родился 5 мая 1928 года в деревне Сорокопенино в Тверской области. Рисовать он начал еще в раннем детстве. После Великой Отечественной войны поступил в кружок изобразительных искусств при Московском доме пионеров, которым руководил Александр Михайлов. Он оценил дарование юного художника и посоветовал ему получить художественное образование. В 1948 году Сидоров поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Академии художеств СССР, а спустя четыре года перевелся в МГАХИ им. Сурикова Академии художеств СССР.

Больше 20 лет, с 1987-2009 годы Валентин Сидоров возглавлял Союз художников России, а с 2009 года занимал пост почетного председателя Союза. С 1994 года преподавал в МГАХИ им. Сурикова.

Картины Сидорова находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Тверской областной картинной галерее и частных коллекциях.

Среди его наград - ордена Почета, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Франциска Скорины. Был отмечен благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РСФСР им. Репина, Государственной премии СССР и Государственной премии РФ.

Дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

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