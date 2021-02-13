Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов

Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советским Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто знает.

О смерти Власова сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

На Олимпийских играх в Риме, 10 сентября 1960 года, Власов выжал 180 кг (столько же, сколько и Джеймс Брэдфорд из США, ставший в итоге серебряным призёром), вырвал 155 кг (опередив ближайших преследователей на 5 кг) и толкнул 202,5 кг, что дало в сумме 537,5 кг (Брэдфорд отстал в толчке на 20 кг, а в сумме — на 25 кг).

Толчок Власов начал, когда все конкуренты уже закончили соревнования. Первая попытка — 185 кг, олимпийское «золото» и мировой рекорд в троеборье — 520 кг (прежний принадлежал с 1955 года американцу Полу Андерсону. Вторая попытка — 195 кг — и мировой рекорд в троеборье становится уже 530 кг. Третья попытка — 202,5 кг (мировой рекорд); окончательный результат в троеборье — 537,5 кг — стал не только мировым рекордом, но и превысил феноменальные достижения Андерсона — официальное (512,5 кг) и неофициальное (533 кг) — показанные в 1956 году.

На счету Власова также «серебро» игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

На Олимпийских играх 1964 года Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год был президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.

Олимпиада в Риме 1960 года, Юрий Власов (смотреть с 2 минут 17 секунд)

На Олимпийские игры 1964 года в Токио Власов приехал в качестве фаворита. Главным его соперником был товарищ по команде Леонид Жаботинский. Жим выиграл Власов с мировым рекордом — 197,5 кг, Жаботинский отстал на 10 кг. В рывке Власов взял 162,5 кг только с третьей попытки, позволив Жаботинскому уменьшить разрыв до 5 кг — тот взял 167,5 кг (третья попытка на 172,5 кг оказалась неудачной). Неожиданно Власов пошёл на четвёртый, дополнительный (не идущий в зачёт троеборья) подход, в котором установил мировой рекорд — 172,5 кг.

В первой попытке толчка Жаботинский взял 200 кг. «Всем своим видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за „золото“, и даже снизил начальный вес. Власов, почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и… срезался.» — так позже комментировал ход борьбы Жаботинский. Власов толкнул 205 кг, а затем — 210 кг. После этого вес штанги был установлен выше мирового рекорда — 217,5 кг. Вторая попытка Жаботинского была неудачной (позже многие считали, что Жаботинский специально не взял вес), третья попытка Власова — тоже, а Жаботинский в своей третьей попытке толкнул штангу и стал олимпийским чемпионом.

Как написала одна из японских газет, «два сильнейших человека России — Никита Хрущёв и Юрий Власов — пали почти в один день» (соревнования в тяжёлом весе состоялись 18 октября, через 4 дня после снятия Хрущёва).

Юрий Власов с Арнольдом Шварценеггером

Как вспоминал сам Власов, сразу же после Игр в Токио он отказался от активных тренировок. Однако из-за финансовых проблем осенью 1966 года тренировки возобновил. 15 апреля 1967 года на чемпионате Москвы Власов установил свой последний мировой рекорд (за который получил 850 рублей), а в 1968 году официально простился с большим спортом[7].

В феврале 1988 года Арнольд Шварценеггер приезжал в Москву и одной из целей его поездки была встреча со своим кумиром Юрием Власовым, что Арнольд и сделал в московском спортивном клубе «Атлетика».

С великим человеком, с настоящей легендой простились мы. Юрий Власов прожил по-настоящему яркую жизнь и его рекорды останутся в веках. Кстати, ниже - интересное интервью с тяжелоатлетом. Рекомендуем к просмотру!

Интервью с Юрием Власовым

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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