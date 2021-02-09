Не стало фотожурналиста Николая Рахманова. Он прославился снимками столицы

Классик советской фотографии Николай Рахманов скончался 8 февраля на 89-м году жизни. Он известен своими снимками Москвы. У него при жизни сложилась репутация выдающегося фотолетописца Москвы. Николай Рахманов создал масштабную галерею видов столицы, по которым можно проследить, как она менялась на протяжении нескольких десятилетий.

Рахманов родился в 1932 году в Москве, работал фотокорреспондентом в ТАСС, в газете «Неделя», в журналах «РТ-программы» и «Журналист». По словам друга, фотографа Льва Шерстенникова, Рахманов выпустил свыше 90 альбомов, последний из которых вышел в 2020 году.

До самых последних дней он продолжал снимать Москву. В числе самых известных фотоальбомов мастера — «Москва», получивший Гран-при международного конкурса «Самая красивая книга мира», а также альбом «Сокровища Московского Кремля», который отмечен международным призом «Самая красивая книга Швейцарии».

Николай Рахманов — обладатель всех высших наград Союза журналистов России — знаков «За честь, достоинство и профессионализм», «Золотое перо» и «Хрустальный глаз».

Посмотреть его работы можно по ссылке .

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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