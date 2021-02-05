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Не щадит никого: COVID унес жизни 145 служителей РПЦ
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2021 г.
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Более 4 тыс. священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) переболели коронавирусом, умерли — 145, следует из сообщения Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

Более сотни священнослужителей РПЦ умерли от COVID-19

По данным Рабочей группы, COVID-19 переболели 4001 клирик и монашествующий Русской православной церкви. По состоянию на 3 февраля, в России зарегистрированы 145 смертей от последствий коронавирусной инфекции среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

В настоящее время проходят лечение от ковида 366 клириков и монашествующих Русской православной церкви.

  • За последние сутки в России выявлено 16 тыс. 474 новых случая коронавируса, 10,6% из них не имели клинических проявлений болезни. Умерли 526 человек.
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По инф. rosbalt.ru

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