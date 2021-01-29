Не коронавирус: жена Ларри Кинга рассказала, от чего он умер на самом деле

Известный американский телеведущий Ларри Кинг умер не от коронавируса, как сообщалось первоначально, а от сепсиса. Об этом Entertainment Tonight рассказала его супруга Шон Кинг.

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«Это была инфекция, это был сепсис», — сказала она, отметив, что Кинг не хотел умирать.

По словам Шон Кинг, ее супругу удалось вылечиться от коронавируса. «И не связанная с вирусом инфекция в итоге добила его, но он ушел с боем», — добавила она.

Последними словами телеведущего, которые процитировала его жена, стали: «Я люблю тебя, позаботься о детях».

По инф. rosbalt.ru

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