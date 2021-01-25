Умер знаменитый телеведущий Ларри Кинг. Он спрашивал Путина про подлодку «Курск»

Умер телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. В свое время именно он спросил у Путина, что же случилось с подлодкой «Курск». Президент тогда лаконично ответил, что «она утонула».

В прошлом году с разницей в несколько недель умерли двое детей Кинга — 65-летний Энди Кинг и 52-летняя Чайя Кинг.

Персональное шоу Кинга, Larry King Live, было признано долгожителем эфира и занесено в «Книгу рекордов Гиннесса». Ларри Кинг провел в прямом эфире более 50 тысяч интервью с самыми влиятельными людьми мира.

Подсказка: на 1:11 спрашивает, что произошло с подлодкой. На 5:48 спрашивает, поступил бы иначе?

В одном из шоу ведущего принял участие на тот момент премьер-министр РФ Владимир Путин. За десять лет до этого Владимир Путин уже отвечал на вопросы Кинга. В частности, тогда ведущий интересовался, что же случилось с подлодкой «Курск». Путин лаконично ответил, что «она утонула».

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Polit.ru

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