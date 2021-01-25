ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Умер знаменитый телеведущий Ларри Кинг. Он спрашивал Путина про подлодку «Курск»
По инф. polit.ru   
25 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Умер телеведущий Ларри Кинг. Ему было 87 лет. В свое время именно он спросил у Путина, что же случилось с подлодкой «Курск». Президент тогда лаконично ответил, что «она утонула».

Умер знаменитый телеведущий Ларри Кинг

В прошлом году с разницей в несколько недель умерли двое детей Кинга — 65-летний Энди Кинг и 52-летняя Чайя Кинг.

Персональное шоу Кинга, Larry King Live, было признано долгожителем эфира и занесено в «Книгу рекордов Гиннесса». Ларри Кинг провел в прямом эфире более 50 тысяч интервью с самыми влиятельными людьми мира.

  • Подсказка: на 1:11 спрашивает, что произошло с подлодкой. На 5:48 спрашивает, поступил бы иначе?

В одном из шоу ведущего принял участие на тот момент премьер-министр РФ Владимир Путин. За десять лет до этого Владимир Путин уже отвечал на вопросы Кинга. В частности, тогда ведущий интересовался, что же случилось с подлодкой «Курск». Путин лаконично ответил, что «она утонула».

По теме:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 