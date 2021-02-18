Не коронавирус: супруг британской королевы попал в больницу

Супруг британской королевы Елизаветы II 99-летний принц Филипп госпитализирован, сообщил в среду Букингемский дворец.

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В сообщении говорится, что принц был госпитализирован во вторник вечером в качестве меры предосторожности после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что принц пробудет в больнице несколько дней под наблюдением врачей.

Источник агентства France-Presse в Букингемском дворце заявил, что госпитализация не связана с коронавирусом.

По инф. rosbalt.ru

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