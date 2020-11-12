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Названы регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

По инф. rosbalt.ru   
12 Ноября 2020 г.
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Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу — 65% — отмечен в Красноярском крае.

Названы регионы России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к ковиду

Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

«К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50%) относятся: Красноярский край (65,3%) и Астраханская область (51,6%)», — отметил он.

По его данным, в Москве, Московской области, Ленобласти, Ставропольском крае и Республике Татарстан уровень коллективного иммунитета достигает 40-46%.

Специалист уточнил, что наименьший уровень коллективного иммунитета — менее 10% — оказался у жителей Краснодарского края и Тюменской области.

  • Наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, а в четырех регионах более 95% коечного фонда, это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область», — отметила она.

  • Всего в РФ зарегистрировано 1 млн 836 тыс. 960 случаев коронавируса. За весь период по России с таким диагнозом умерли 31 тыс. 593 человека, выздоровели 1 млн 369 тыс. 357.
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По инф. rosbalt.ru

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