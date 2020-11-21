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Настоящий герой: 14-летний мальчик спас из огня трех других детей
По инф. Российской газеты   
21 Ноября 2020 г.
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На пожаре в селе Большие Полянки республики Татарстан настоящим героем показал себя 14-летний подросток. Он спас из огня трех младших братьев.

Ай-да брат! 14-летний мальчик спас из огня трех других детей

Пожар произошел ранним утром в селе Большие Полянки в Алексеевском районе Татарстана. В 7 утра по системе «112» поступило сообщение, что горит частный дом и сарай.

В доме находились четверо детей. Старший из них, 14-летний мальчик, не растерялся и спас младших.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что четверо детей, находящиеся дома одни, самостоятельно покинули помещение.

Как выяснилось, старший сын 2006 года рождения проснулся, услышав звук автономного пожарного извещателя, разбил окно и вытащил из дома трех своих младших братьев. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло пол часа.

Причину пожара выясняют следователи.

Здорово, когда такие маленькие дети проявляют смелость и отвагу, спасая своих братьев, сестер или даже родителей и просто незнакомых детей. Для этого должна быть очень большая сила любви и полное отсутствие эгоизма. И хорошо, что таких детей немало.

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