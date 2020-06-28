Пятилетняя девочка спасла из огня младшего брата

В Вологде в канун Дня города наградили жителей, которые в экстренных ситуациях проявили лучшие человеческие качества. И среди них — пятилетняя Ксюша.

Эта девочка спасла младшего брата из горящей квартиры. Она выбила стекло в окне и сначала помогла выпрыгнуть брату с третьего этажа, а потом выбралась сама. Внизу их ловили рабочие, которые ремонтировали соседнее здание и услышали детские крики. Сначала они пытались найти какое-то одеяло, но не получилось. И тогда решили ловить малышей на руки.

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Как написал в своей группе в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, рабочие сразу же бросились на помощь и спасли детей. За свою самоотверженность и слаженность действий они достойны наград.

Как рассказала сама Ксюша, дедушка тушил пожар, а они с братом спрыгнули вниз. «Внизу нас ловили дяденьки», — отметила девочка.

Здорово, когда такие маленькие дети проявляют смелость и отвагу, спасая своих братьев, сестер или даже родителей. Для этого должна быть очень большая сила любви и полное отсутствие эгоизма. И хорошо, что таких детей немало.

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