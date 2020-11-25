Нас уверяют, что воздух вблизи дорог в России стал чище. Вы верите?

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)
По данным Роспотребнадзора, воздух около дорог стал чище как на стационарных постах наблюдения, где доля вредных веществ в воздухе уменьшилась в 1,97 раза, так и в зонах влияния промышленных предприятий, там зафиксировано снижение в 2,24 раза.
Роспотребнадзор отмечает, что на городских территориях за восемь лет данный показатель снизился в 2,32 раза (с 1,37% до 0,59%), на сельских — в 2,03 раза (с 1,08% до 0,53%).
Во время исследования, которое проводилось в течение девяти месяцев текущего года, было изучено более 881 тыс. проб атмосферного воздуха.
Заметим, что ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что в 2020 году уровень загрязнения воздуха в регионах России стал худшим за последние 16 лет. Лидерами по числу выбросов стали Самарская область, Бурятия и Оренбургская область.
Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. И хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес. А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.
Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)
Министерство здравоохранения РФ ожидает избыточной смертности на фоне пандемии коронавируса, которая напрямую с COVID-19 не связана, но вызвана страхом заразиться при посещении врачей и ростом суицидальных настроений. С прогнозом выступил замглавы Минздрава Олег Гриднев.
Иногда наступает время, когда человек решает провести свои солидные годы в пансионате для престарелых. Или за него это делают близкие, которые дома не могут обеспечить пожилому родственнику должный уход.
Жители нескольких населенных пунктов Приморского края шестой день остаются без света и тепла из-за прошедшего в регионе ледяного дождя. По данным Минэнерго, к 11 утра теплоснабжение до сих пор не вернулось к 19 200 людям, а свет — к 60 870.
Суд до 27 февраля 2021 года продлил арест главе карельского «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, хранении оружия и развратных действиях по отношению к своей падчерице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о принудительной стерилизации пациенток Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых в Екатеринбурге. Об этом изданию рассказал муж одной из пациенток пансионата.
Уголовное дело возбуждено по фактам публикации недостоверной информации, порочащей честь и достоинство, а также подрывающей репутацию Саши Плющенко — сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко. Об этом сообщала в Инстаграме мать ребенка Яна Рудковская.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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