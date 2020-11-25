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Нас уверяют, что воздух вблизи дорог в России стал чище. Вы верите?

По инф. polit.ru   
25 Ноября 2020 г.
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Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)

Роспотребнадзор сообщил о снижении в России уровня загрязнения воздуха в два раза за восемь лет

По данным Роспотребнадзора, воздух около дорог стал чище как на стационарных постах наблюдения, где доля вредных веществ в воздухе уменьшилась в 1,97 раза, так и в зонах влияния промышленных предприятий, там зафиксировано снижение в 2,24 раза.

Роспотребнадзор отмечает, что на городских территориях за восемь лет данный показатель снизился в 2,32 раза (с 1,37% до 0,59%), на сельских — в 2,03 раза (с 1,08% до 0,53%).

Во время исследования, которое проводилось в течение девяти месяцев текущего года, было изучено более 881 тыс. проб атмосферного воздуха.

Заметим, что ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что в 2020 году уровень загрязнения воздуха в регионах России стал худшим за последние 16 лет. Лидерами по числу выбросов стали Самарская область, Бурятия и Оренбургская область.

Воздух необходим для жизни человека каждую минуту, каждую секунду, поэтому так важно бороться за его чистоту. И хорошо, что люди становятся неравнодушны к безопасности окружающего мира, проводят различные акции в надежде, что их услышат власти и бизнес. А ежедневно можно вносить свой вклад в сохранение экологии даже небольшими делами. Например, не пользоваться пластиковыми пакетами, не мусорить где бы то ни было, а обязательно доходить до урн, участвовать в высадках деревьев на пораженных пожаром территориях, просвещаться самим и стараться других, как нужно нам беречь то, что дано природой.

Polit.ru

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