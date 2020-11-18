Воздух в России нынче все рекорды по загрязнению побил

Текущий год побил рекорд последних 16 лет по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах. При этом оказалось, что наиболее «грязные» регионы РФ — это Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.

После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился.

Число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев года на треть превысило максимум десятилетней давности. По сравнению с прошлым годом количество загрязнений подскочило втрое.

Основные загрязняющие вещества — бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород. Фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.

Неутешительное по теме:

Исследование проводилось на основании данных Росгидромета. Качество атмосферного воздуха ведомство замеряет через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений, установленных с учетом расположения потенциально «вредных» объектов. А предприятия, которые могут нанести существенный вред экологии, обязаны установить системы мониторинга.

Кстати:

В минувшем году Минприроды опубликовало список российских городов с наиболее загрязненным воздухом. Больше всего таких городов оказалось в Сибири. В список вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...