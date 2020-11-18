ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Воздух в России нынче все рекорды по загрязнению побил

По инф. rosbalt.ru   
18 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Текущий год побил рекорд последних 16 лет по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах. При этом оказалось, что наиболее «грязные» регионы РФ — это Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.

В этом году в России оказался рекордно грязный воздух

После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился.

Число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев года на треть превысило максимум десятилетней давности. По сравнению с прошлым годом количество загрязнений подскочило втрое.

  • Основные загрязняющие вещества — бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород. Фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.

Неутешительное по теме:

Исследование проводилось на основании данных Росгидромета. Качество атмосферного воздуха ведомство замеряет через систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений, установленных с учетом расположения потенциально «вредных» объектов. А предприятия, которые могут нанести существенный вред экологии, обязаны установить системы мониторинга.

Кстати:

В минувшем году Минприроды опубликовало список российских городов с наиболее загрязненным воздухом. Больше всего таких городов оказалось в Сибири. В список вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 