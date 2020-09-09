Нарколог о Захаровой, обидевшей сербов: Это про профнепригодность, не про пьянство

Странный пост Захаровой о сербах, за который ей пришлось извиняться, заставил задаться вопросом: на чем «сидит» Мария?

Шум вокруг скандала с официальным представителем МИД Марией Захаровой, которая обидела одним постом в Facebook весь сербский народ, опубликовав снимок со встречи сербского и американского президентов рядом со знаменитым кадром из «Основного инстинкта», не утихает.

И сама Мария уже извинилась, и пост дополнила, но основная повестка крутится вокруг вопроса: «на чем сидит», «что курит» и «что пьет» представитель МИД.

Sobesednik.ru адресовал этот вопрос эксперту, врачу-психологу и наркологу Игорю Лазареву.

– В данном контексте я ничего о Марии Захаровой не слышал, и по теме наркологии в связи с ее именем высказаться не могу. Но по моему личному мнению, это вопрос непрофессионализма. В МГИМО такому точно не учат, – заявил в интервью Sobesednik.ru Игорь Лазарев.

По словам специалиста, проблема выходит далеко за пределы личности Захаровой – сейчас на высоких должностях сидит «поколение троечников», получающее портфели за свою лояльность.

– И именно поэтому случаются такие ляпы. Не может официальный представитель дипмиссии совершать такие недипломатичные поступки. И дело тут не в искаженной реальности, – заключил нарколог.

Это уже не первое неоднозначное высказывание официального представителя МИД. В апреле в разгар пандемии Мария Захарова привлекла внимание турбизнеса и общественности заявлением о том, что зарубежные поездки «стали настолько обыденными, что дальше так не могло продолжаться».

Кроме того, Мария Захарова посетовала на то, что путешествовать все больше начинают те, кто, по ее мнению, фактически не может себе этого позволить – например, люди, взявшие ипотеку. В результате мировые центры туризма оказались переполнены гостями.

По инф. sobesednik.ru

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