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Нарколог о Захаровой, обидевшей сербов: Это про профнепригодность, не про пьянство
По инф. sobesednik.ru   
09 Сентября 2020 г.
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Странный пост Захаровой о сербах, за который ей пришлось извиняться, заставил задаться вопросом: на чем «сидит» Мария?

Нарколог о Захаровой, обидевшей сербов: Это про профнепригодность, не про пьянство

Шум вокруг скандала с официальным представителем МИД Марией Захаровой, которая обидела одним постом в Facebook весь сербский народ, опубликовав снимок со встречи сербского и американского президентов рядом со знаменитым кадром из «Основного инстинкта», не утихает.

И сама Мария уже извинилась, и пост дополнила, но основная повестка крутится вокруг вопроса: «на чем сидит», «что курит» и «что пьет» представитель МИД.

Sobesednik.ru адресовал этот вопрос эксперту, врачу-психологу и наркологу Игорю Лазареву.

– В данном контексте я ничего о Марии Захаровой не слышал, и по теме наркологии в связи с ее именем высказаться не могу. Но по моему личному мнению, это вопрос непрофессионализма. В МГИМО такому точно не учат, – заявил в интервью Sobesednik.ru Игорь Лазарев.

По словам специалиста, проблема выходит далеко за пределы личности Захаровой – сейчас на высоких должностях сидит «поколение троечников», получающее портфели за свою лояльность.

– И именно поэтому случаются такие ляпы. Не может официальный представитель дипмиссии совершать такие недипломатичные поступки. И дело тут не в искаженной реальности, – заключил нарколог.

  • Это уже не первое неоднозначное высказывание официального представителя МИД. В апреле в разгар пандемии Мария Захарова привлекла внимание турбизнеса и общественности заявлением о том, что зарубежные поездки «стали настолько обыденными, что дальше так не могло продолжаться».
  • Кроме того, Мария Захарова посетовала на то, что путешествовать все больше начинают те, кто, по ее мнению, фактически не может себе этого позволить – например, люди, взявшие ипотеку. В результате мировые центры туризма оказались переполнены гостями.

По инф. sobesednik.ru

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