Начальник колонии, где Цеповяз лакомился икрой, сам станет осужденным?

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Радькова — бывшего начальника исправительной колонии в Амурской области, в которой отбывал наказание член банды Цапков Вячеслав Цеповяз.

Установлено, что подозреваемый продолжил ранее созданную в колонии незаконную работу пасеки, двух птичников, автосервиса, столярного и сувенирного цехов, в которых трудились заключенные. Для маскировки все объекты регистрировали как имущество федеральной службы исправления наказаний.

«Ряду осужденных, в том числе и Вячеславу Цеповязу, привлекаемым к работам, создавались не соответствующие установленному в колонии режиму привилегированные условия отбывания наказания, предоставлялись свидания и посылки, изменялись условия содержания со строгих на облегченные», — отмечается в сообщении.

Также, экс-начальник для улучшения условий проживания некоторых заключенных организовал доставку и передачу различных предметов.

Ранее за превышение должностных полномочий были осуждены бывшие руководители колонии Сергей Картавцев и Владимир Васильев.

Вячеслав Цеповяз — один из главарей банды Цапков — был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек. Фото и видео застолий Цеповяза, устроенных прямо в колонии, вызвали большой общественный резонанс.

О роскошной жизни осужденного и попустительстве тюремщиков сайт "Мои года" уже писал. Напомним заголовки:



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